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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Apa peran teknologi video? Pendapat wasit menyelesaikan kontroversi seputar penalti Mbappe melawan Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
K. Mbappe
Spanyol
Prancis

Kontroversi dini

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mendapatkan tendangan penalti pada menit-menit awal pertandingan timnya melawan Racing Santander, di Liga Spanyol.

Mbappe terjatuh setelah Mateo Prati, pemain Racing, meletakkan lengannya di jalur Mbappe, yang sedang melaju di dalam kotak penalti.

Para pemain Racing memprotes keras keputusan pemberian tendangan penalti, yang berbuah gol pertama Real Madrid lewat Mbappe.

Di sisi lain, jaringan "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus perwasitan, mengatakan di akun mereka di situs "X": "Teknologi video cuci tangan di Stadion El Sardinero".

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Mereka melanjutkan: "Prati melakukan kontak ringan dengan perut Mbappe yang, saat merasakan sentuhan itu, menjatuhkan dirinya ke tanah".

Mereka menutup polemik tersebut dengan mengatakan: "Itu bukan tendangan penalti. Tidak ada kaitan apa pun antara intervensi sang bek dan terjatuhnya pemain Prancis itu".

 

 

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