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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Apa motifnya?" Kejutan menggemparkan: La Liga mengakui menyembunyikan gambar sikut Guler

A. Guler
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Turki
Spanyol

dalam pernyataan resmi

Sergio Carranza, pihak yang bertanggung jawab atas produksi editorial La Liga, memicu kontroversi baru terkait wasit dan siaran televisi, setelah ia mengakui bahwa tim produksi memutuskan untuk tidak menayangkan tayangan ulang atas aksi Arda Guler terhadap Pique Fernandez, selama laga antara Real Madrid dan Sevilla, hal yang menimbulkan pertanyaan seputar kriteria pemilihan tayangan yang disaksikan publik.

Carranza mengakui, dalam perbincangannya melalui radio "Cope", adanya rekaman insiden yang memicu kontroversi tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa keputusan pada saat itu adalah untuk tidak menayangkannya, dengan membenarkan hal tersebut berdasarkan kriteria editorial yang dijadikan acuan oleh tim produksi dalam mengelola siaran langsung.

Carranza menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengulang tayangan tersebut merupakan keputusan editorial yang diambil oleh tim produksi, seraya membantah adanya tekanan atau instruksi sebelumnya mengenai penayangan kasus-kasus tertentu atau mengabaikannya.

Ia menambahkan: "Itu merupakan keputusan editorial dari unit tayangan ulang, dan yang ingin saya tegaskan adalah bahwa kami bekerja tanpa tekanan apa pun, dan kami dapat mengambil keputusan yang kami anggap tepat. Tidak ada instruksi untuk menayangkan tayangan tertentu atau tidak menayangkannya."

Pihak yang bertanggung jawab atas produksi itu menekankan bahwa para pekerja di bidang siaran dituntut untuk menjaga profesionalisme mereka meskipun memiliki keberpihakan olahraga, seraya mengatakan bahwa semua orang mungkin mendukung sebuah tim, tetapi ia harus meninggalkan keberpihakannya di luar pekerjaannya.

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Terkait dengan kemungkinan pelanggaran sebelum salah satu gol Kylian Mbappe, Carranza menjelaskan bahwa keputusan untuk mengulang tayangan dan memilih sudut yang tepat kembali kepada tim produksi, seraya menegaskan bahwa prioritas tetap pada penghormatan terhadap siaran langsung dan mengurangi jumlah tayangan ulang sebisa mungkin.

Ia menunjukkan bahwa kasus tersebut berlanjut setelah wasit memutuskan untuk melanjutkan permainan, lalu gol pun tercipta, seraya menjelaskan bahwa seandainya teknologi video turun tangan, dan menghentikan permainan untuk meninjau tayangan tersebut, tentu tim produksi akan menayangkannya dan mencari sudut-sudut yang tepat untuknya.

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