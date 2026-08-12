Babak baru dari salah satu kisah bursa transfer paling rumit musim panas ini kian memanas, di mana salah satu penyerang terbaik dunia mendapati dirinya terjebak antara mimpi pribadi yang telah menghantuinya sejak masa kecil dan sikap sebuah klub yang menolak melepas bintang utamanya berapa pun harganya.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkap bahwa penyerang asal Argentina, Julian Alvarez (26 tahun), menggelar pertemuan dengan pelatihnya, Diego Simeone, sebelum sesi latihan pada hari Rabu, ditemani dua agennya, Fernando Hidalgo dan Sergio Diaz, yang berada di Madrid untuk memastikan masa depannya.

Selama pertemuan tersebut, Alvarez dengan jelas menegaskan keinginannya untuk mewujudkan mimpinya dan pindah ke Barcelona, keinginan yang sebelumnya sempat ia isyaratkan secara terbuka selama Piala Dunia. Namun, pelatih asal Argentina itu menolak permintaannya secara tegas, sejalan dengan sikap klub dan manajemennya yang dipimpin oleh Gil Marin.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa bagi manajemen Barcelona, apa yang terjadi hanyalah awal dari sebuah kisah yang tidak akan berlangsung lama, di mana klub Katalan itu menilai bahwa bola kini berada di kaki pemain itu sendiri. Alvarez sebelumnya pada hari Senin telah memperingatkan tentang perasaan frustrasi dan kesalnya, seraya mengisyaratkan kemungkinan mengambil sikap tegas jika keadaan tetap seperti sekarang.

Surat kabar itu menyebutkan, kini "sang Laba-laba" menghadapi dua pilihan tanpa pilihan ketiga; entah melangkah maju hingga akhir dengan menyatakan secara terbuka atau mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi permintaan untuk pergi, atau menerima kenyataan dan melepaskan mimpinya untuk bergabung dengan Barcelona, yang akan memaksa klub Katalan itu mencari alternatif lain.

Menurut sumber dari dalam Atletico Madrid, pembicaraan antara kedua belah pihak berlangsung akrab, di mana Simeone menegaskan bahwa ia mengandalkan pemain itu pada musim mendatang dan bahwa keputusan akhir berada di tangan manajemen.

Perlu diingat bahwa Gil Marin sebelumnya telah berjanji kepada sang pelatih dalam pertemuan Februari lalu untuk mengizinkan pemain itu pergi jika ada tawaran yang meyakinkan. Meski Barcelona menawarkan 100 juta euro, CEO Atletico tidak berniat untuk sekadar duduk bernegosiasi dengan Barcelona karena penolakannya yang tegas terhadap kepindahan sang pemain ke klub Katalan itu, yang semakin menambah kemarahan penyerang asal Argentina tersebut.