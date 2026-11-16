Apa Kamu Bercanda? Mantan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Komentari Pencalonan Diallo untuk Menantang Infantino

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Pencalonan Philippe Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), untuk menantang Gianni Infantino dalam perebutan kursi presiden FIFA memicu keterkejutan besar bagi pendahulunya, Noël Le Graët. Ia tak menyembunyikan rasa herannya atas pilihan mantan wakilnya itu untuk terjun ke salah satu pertarungan pemilihan tersulit di dunia sepak bola, terlebih karena ia masih dekat dengan presiden FIFA saat ini.

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UEFA mengumumkan pencalonan Diallo untuk mengikuti pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di ibu kota Maroko, Rabat , sehingga pria asal Prancis itu menjadi kandidat yang didukung Komite Eksekutif UEFA untuk menghadapi Infantino, yang berupaya terus memimpin badan sepak bola dunia tersebut.

Penunjukan Diallo muncul di tengah upaya Eropa mencari sosok yang mampu menyaingi Infantino, yang menjabat presiden FIFA sejak 2016, setelah meningkatnya perselisihan antara dirinya dan sejumlah petinggi Eropa terkait cara pengelolaan FIFA serta beberapa proyek komersial yang memicu kontroversi luas belakangan ini.

Salah satu isu utama yang mempertajam perselisihan tersebut adalah proyek pendirian perusahaan komersial di bawah FIFA bernama "Fifa Forward Enterprise", yang memungkinkan keterlibatan investor swasta, sebelum proyek itu akhirnya dibatalkan di tengah penolakan dan kritik dari sejumlah pihak di sepak bola Eropa.

Dalam komentar pertamanya soal pencalonan Diallo, Noël Le Graët, mantan presiden Federasi Sepak Bola Prancis, mengungkapkan keterkejutannya yang besar saat berbicara kepada stasiun televisi "RMC Sport", terlebih karena mantan petinggi Prancis itu memiliki hubungan erat dengan Infantino, yang ia sebut sebagai sahabat, sembari menegaskan kekagumannya kepadanya.

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Le Graët, yang terkejut dengan keputusan tersebut, berkata: "Apa kamu bercanda?" sebelum menambahkan: "Gianni adalah teman, dan saya mengaguminya, kamu tahu itu." Pernyataan itu jelas menunjukkan sulitnya posisi dia dalam persaingan yang dinanti antara presiden FIFA saat ini dan kompatriotnya yang menggantikannya di kursi presiden Federasi Sepak Bola Prancis.

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Mantan petinggi Prancis itu tidak menampik bahwa Diallo memiliki modal untuk maju dalam pemilihan, tetapi ia mengaku tidak tahu persis argumen apa yang menjadi pegangan presiden FFF itu dalam menghadapi Infantino. "Dia pasti punya argumen yang tidak saya ketahui," ujarnya.

Le Graët menambahkan, masih dengan nada heran: "Saya sangat terkejut, saya tidak tahu harus berkata apa kepada kalian." Ia lalu menjelaskan: "Jika dia punya argumen untuk berkontribusi bagi sepak bola, itu lebih baik baginya. Ini posisi yang sangat sulit. Mari kita bicara terus terang, ini adalah olahraga sekaligus bisnis."

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Pernyataan Le Graët memiliki makna penting, mengingat hubungannya dengan Infantino serta pengenalannya sejak lama terhadap Diallo, yang pernah menjadi wakilnya di FFF sebelum mengambil alih jabatan sebagai penggantinya. Hal ini membuat persaingan mendatang semakin sensitif, baik secara personal maupun administratif.

Philippe Diallo, yang kini berusia 63 tahun, menduduki kursi presiden Federasi Sepak Bola Prancis pada Januari 2023 setelah kepergian Le Graët di tengah rangkaian krisis dan kritik yang membayangi kepemimpinannya. Ia awalnya menjalankan tugas sebagai presiden interim sebelum resmi terpilih pada Juni tahun yang sama.

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Diallo berhasil mempertahankan jabatannya setelah terpilih kembali pada Desember 2024 untuk masa jabatan baru selama empat tahun, sehingga menjadi salah satu petinggi paling menonjol di sepak bola Prancis. Kini, ia dihadapkan pada peluang yang lebih besar di level internasional setelah dipilih UEFA untuk bersaing memperebutkan kursi pimpinan FIFA.

Pemilihan pada Maret 2027 diperkirakan akan menyuguhkan duel penting antara Diallo dan Infantino, seiring upaya kubu Eropa mencari alternatif yang mampu mengubah peta kekuatan di FIFA. Sementara itu, pernyataan Le Graët menjadi indikasi bahwa pencalonan pria Prancis itu tidak lepas dari kejutan, bahkan di lingkaran dekat Federasi Sepak Bola Prancis sekalipun.