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Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Apa kaitannya dengan Marmoush? Statistik kelam yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Premier League

Premier League
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Coventry City
O. Marmoush
Inggris
Mesir

Klub Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Coventry City gagal menjebol gawang lawan sepanjang 3 laga awal Liga Primer Inggris.

Jaringan statistik Opta menyebutkan bahwa 2026-2027 adalah musim pertama dalam sejarah Liga Inggris yang menyaksikan 3 tim gagal mencetak gol sama sekali dalam tiga laga pembuka mereka, yaitu Aston Villa, Coventry, dan Tottenham.

Aston Villa mengawali perjalanannya di Premier League musim ini dengan sangat buruk, di mana mereka kalah 0-4 dari Brighton, sebelum takluk dari Arsenal dengan skor tanpa balas, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Hull City.

Adapun Tottenham memulai perjalanannya di Liga Primer Inggris dengan kekalahan 0-3 dari Brentford, lalu kalah 0-2 dari Newcastle, sebelum bermain imbang tanpa gol dengan Nottingham Forest.

Coventry City kalah pada laga pertamanya di kompetisi ini dengan skor tiga gol tanpa balas dari Arsenal, lalu takluk dengan satu gol tanpa balas dari Hull City, kemudian kalah dengan hasil yang sama dari tuan rumah Manchester City.

Tottenham memiliki pemain Mesir Omar Marmoush di skuadnya, yang bergabung dengan tim baru-baru ini, datang dari Manchester City dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian di akhir musim.

Marmoush menjalani dua laga terakhir Spurs dalam susunan pemain inti melawan Newcastle dan Nottingham, tetapi ia gagal meninggalkan jejak yang berpengaruh.

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