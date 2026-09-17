Carlos Espi berhasil menyelamatkan Real Madrid dua kali musim ini di Liga Spanyol, setelah memberikan kemenangan bagi timnya atas Espanyol pada pekan pertama, kemudian mengulangi hal serupa saat menghadapi Elche.

Situs Foot Mercato menyebutkan, mengutip radio Cadena SER, bahwa Espi yang berusia 21 tahun dan bergabung dengan Real Madrid musim panas ini sebenarnya bisa saja bermain dengan seragam Barcelona.

Radio Spanyol tersebut menjelaskan bahwa Espi ditawarkan kepada Barcelona selama bursa transfer musim panas, tetapi klub Catalan itu menolak membayar 25 juta euro untuk seorang pemain yang bukan pilihan utama, dan juga lebih memilih opsi lain yang sesuai dengan gaya permainan tim asuhan pelatih Hansi Flick.

Jurnalis Siki Rodriguez mengatakan bahwa Espi ditawarkan kepada Barcelona musim panas ini, setelah musimnya yang gemilang bersama Levante.

Ia menambahkan, "Agennya menawarkannya kepada Barcelona, tetapi klub, setelah menilai bahwa ia adalah pemain hebat, memutuskan untuk tidak menuntaskan kesepakatan karena tidak ingin membayar 25 juta euro untuk seorang penyerang yang tidak akan menjadi pilihan utama dan tidak akan mendapat banyak menit bermain."

Rencana cadangan Barcelona tertuju pada Hamza Abdel Karim, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2030.

Pemain Mesir itu memenuhi kriteria seorang penyerang muda yang piawai menyelesaikan serangan.

Geoffrey Mateu, mantan pemain Barcelona, mengatakan melalui radio Cadena SER, "Saya memahami bahwa Espi ditawarkan kepada Barcelona, dan bahwa ia akhirnya, setelah berakhirnya musim lalu, berlabuh di klub yang lebih baik daripada Levante, dengan segala hormat dan cinta."

Ia menjelaskan, "Namun saya rasa Barcelona lebih baik mencari kriteria lain, karena filosofi permainan, karakteristik para pemain, dan juga karena Anda sudah bertaruh pada seorang pemain muda yang tidak memiliki karakteristik yang sama. Jika Anda sudah bertaruh pada Hamza saat itu, lalu mengapa Anda pergi untuk merekrut pemain lain?"

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