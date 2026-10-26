Manchester City melanjutkan posisinya di puncak klasemen Liga Primer Inggris, meski menelan hasil mengecewakan terakhir melawan Aston Villa.

Man City berusaha menjauh dari kebisingan eksternal terkait dakwaan atas 114 pelanggaran terhadap aturan permainan bersih Liga Primer, tetapi pelatih Enzo Maresca tidak hanya menatap masa kini, melainkan sudah mulai mempelajari masa depan.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip laporan yang datang dari Inggris, bahwa Manchester City memutuskan untuk mengaktifkan kembali ketertarikannya untuk merekrut Malo Gusto, pemain Chelsea.

Pelatih asal Italia itu sebelumnya pernah menangani Gusto, selama periodenya di Stamford Bridge beberapa bulan lalu, dan ia pun siap untuk kembali duduk di meja perundingan.

Meski Man City menunggu keluarnya sanksi yang bisa berdampak pada sisi finansialnya, bahkan bisa mencapai titik larangan untuk mengontrak pemain baru, manajemen olahraga klub itu tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seakan tidak terjadi apa-apa.

Dalam konteks ini, Man City diperkirakan akan melakukan transfer baru yang mahal selama bulan Januari mendatang. Menurut informasi yang dipublikasikan situs TEAMtalk, Manchester City diperkirakan akan bergerak selama bursa transfer musim dingin mendatang untuk merekrut Gusto.

Man City berharap Chelsea menurunkan tuntutan finansialnya pada Januari mendatang, setelah mengambil sikap yang lebih keras selama negosiasi yang berlangsung antara kedua klub di bursa transfer musim panas lalu.

Chelsea tidak meminta kurang dari 83 juta euro (70 juta pound sterling) beberapa bulan lalu sebagai ganti melepas pemain berusia 23 tahun itu.

Klub asal London itu telah menetapkan jumlah yang sama untuk melepas pemain yang merupakan lulusan akademi Olympique Lyon Prancis itu, sebelum mengukuhkan posisinya di Liga Primer Inggris setelah 3 tahun yang ia habiskan bersama Chelsea.

Untuk memberi gambaran tentang besarnya jumlah ini, Achraf Hakimi masih menjadi bek kanan termahal di dunia hingga hari ini, setelah pindah ke Paris Saint-Germain pada tahun 2020 dengan nilai 68 juta euro.

Meski laporan-laporan Inggris menegaskan bahwa tuntutan finansial Chelsea untuk melepas Malo Gusto telah menurun saat ini, situasi Manchester City menimbulkan tanda tanya dari berbagai sisi.

Klub berjuluk The Citizens itu mungkin terburu-buru dalam menuntaskan kontrak-kontrak baru sebelum keluarnya sanksi final atas mereka, yang bisa mendorong klub-klub lain untuk menetapkan harga tinggi bagi para pemainnya, dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang seberapa besar kebutuhan Manchester City untuk menuntaskan transfernya sebelum sanksi apa pun mulai berlaku.