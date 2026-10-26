Beberapa jam sebelum pengumuman identitas peraih Ballon d'Or 2026, muncul sinyal menarik dari dalam Barcelona yang mungkin menyimpan petunjuk mengenai peluang Lamine Yamal dalam persaingan merebut penghargaan individu paling penting di dunia sepak bola, setelah dipastikan absennya salah satu rekan setimnya dari acara yang dinanti-nantikan di ibu kota Inggris, London.

Program "El Partidazo de COPE", yang dipandu oleh Juanma Castaño melalui stasiun radio COPE Spanyol, mengungkapkan bahwa Pau Cubarsi, bek Barcelona sekaligus kandidat Ballon d'Or, tidak akan terbang ke London untuk menghadiri acara tersebut.









Menurut jurnalis Helena Condis, Cubarsi membutuhkan istirahat dan menjauh dari suasana tersebut, setelah ia menyelesaikan laga El Clasico melawan Real Madrid dalam kondisi mengalami sedikit peningkatan suhu tubuh.

Absennya bek asal Spanyol itu datang pada momen penting, setelah ia menjadi salah satu kandidat terdepan untuk memenangkan Trofi Kopa, yang diberikan kepada pemain muda terbaik di dunia, sehingga perhatian beralih kepada rekan setimnya, Lamine Yamal, yang tampak sebagai kandidat paling menonjol untuk meraih penghargaan tersebut berdasarkan prediksi yang beredar.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Ironisnya, peraih Trofi Kopa belum pernah sekalipun meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama, karena belum ada pemain yang menyatukan kedua penghargaan tersebut dalam satu edisi acara.

Meskipun pihak penyelenggara menegaskan tidak ada aturan tertulis yang melarang seorang pemain memenangkan kedua penghargaan secara bersamaan, sejarah hingga kini belum pernah menyaksikan skenario ini terwujud, yang menambah dimensi khusus pada penantian hasil perebutan Ballon d'Or tahun ini.

Dengan demikian, kemenangan Yamal atas Trofi Kopa akan menempatkannya di depan peluang untuk memecahkan rekor bersejarah ini, jika ia juga mampu meraih Ballon d'Or, hal yang menjadikan pengumuman para peraih kedua penghargaan tersebut sebagai sorotan tambahan bagi para pendukung Barcelona.

Seiring mendekatnya momen pengumuman resmi, absennya Cubarsi tetap sekadar perkembangan menarik yang tidak dengan sendirinya mengungkap identitas peraih Trofi Kopa, namun ia membuka pintu bagi penantian apakah Yamal akan puas dengan penghargaan yang diperuntukkan bagi pemain muda terbaik, ataukah ia akan mewujudkan kejutan besar dan menyatukannya dengan Ballon d'Or, sehingga mengakhiri rekor bersejarah yang bertahan sejak kedua penghargaan tersebut diluncurkan.