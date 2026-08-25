Seperti dilaporkan Bild, para peminat mengantre untuk mendapatkannya. Yang terdepan, menurut laporan tersebut, adalah 1. FC Magdeburg yang mendekati Chavez, sementara Eintracht Braunschweig dan 1. FC Heidenheim disebut sebagai dua klub divisi dua lainnya yang ikut dalam perburuan.

Heidenheim belum lama ini bisa melihat langsung kualitas pemain 19 tahun itu. Dalam kemenangan uji coba 4-2 Bayern atas FCH pekan lalu, Chavez tampil sebagai starter, tampil meyakinkan, dan bersinar lewat eksekusi tendangan bebas indah dari jarak lebih dari 20 meter, yang ia dapatkan sendiri, untuk menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-1.

Bayern sudah sempat meminjamkan Chavez pada awal Februari, tetapi di klub Bundesliga 1. FC Köln, pemain didikan akademi FCB itu tidak mendapatkan kesempatan bermain seperti yang diharapkan dan hanya membukukan tujuh penampilan sebagai pemain pengganti untuk FC. Kembali ke Säbener Straße, Chavez kemudian mencuri perhatian sepanjang pramusim dan meninggalkan kesan yang baik, namun mengingat persaingan yang sangat ketat di lini tengah juara rekor itu, peluang untuk mendapatkan menit bermain reguler tetap kecil. Karena itu, menurut Bild , klub dan sang pemain kini telah memutuskan untuk kembali merampungkan peminjaman baru hingga penutupan bursa transfer musim panas pada awal September.

Apakah Thomas Müller dan Mats Hummels memikat talenta top FC Bayern?

Selain klub-klub divisi dua yang berminat, Bild juga memunculkan satu opsi lain yang cukup menarik. Menurut laporan tersebut, klub kasta tertinggi Portugal, Estrela Amadora, juga sedang berupaya memperkuat diri dengan Chavez untuk sementara. Dan sejak Selasa, sudah resmi bahwa sebuah kelompok investor yang melibatkan empat mantan bintang Bayern, Thomas Müller (sekarang Vancouver Whitecaps), Mats Hummels (pensiun), Yann Sommer (Club Brügge), dan Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), telah membeli saham di Estrela Amadora. Menurut surat kabar Portugal A Bola, kelompok itu mengakuisisi 90 persen modal perusahaan dengan nilai 40 juta euro.

Getty Images

Müller, Hummels, dan kawan-kawan terutama diproyeksikan sebagai investor yang bergerak secara strategis dan diharapkan bisa mendorong klub dari pinggiran Lisbon itu lewat keahlian, jangkauan, dan jaringan mereka. Kekuatan pendorong di balik masuknya nama-nama besar ke klub yang secara internasional relatif kurang dikenal itu juga adalah Johannes Mösmang, sosok yang sangat dikenal di Säbener Straße. Pria 35 tahun itu bekerja untuk Bayern sejak 2016 sebagai player-manager dan kini menjabat sebagai presiden Estrela Amadora.

Berapa kali Felipe Chavez sejauh ini bermain untuk FC Bayern?

Hubungan antara tim peringkat ke-15 musim lalu di Liga Portugal dan FCB ke depan akan sangat erat, yang bisa mempermudah peminjaman Chavez ke Amadora. Baru pada pertengahan Juli, talenta lini tengah lainnya, Lovro Zvonarek, juga pindah dari Bayern ke Estrela dengan biaya transfer 1,5 juta euro.

Chavez datang pada 2019 saat berusia 12 tahun dari FC Augsburg ke akademi FCB, dan sejauh ini ia baru dua kali tampil untuk tim utama, masing-masing hanya selama beberapa menit. Pada Januari 2026, ia merayakan debut Bundesliga lewat penampilan singkat saat menang 8-1 atas Wolfsburg, lalu sesaat sebelum dipinjamkan ke Köln, ia juga masuk sebagai pemain pengganti pada akhir Januari dalam kekalahan 1-2 melawan Augsburg. Meski pengalaman profesionalnya masih minim, Chavez, putra dari ibu Jerman dan ayah asal Peru, sudah menjadi pemain tim nasional senior Peru. Pada Oktober 2025, wonderkid itu menjalani debut dan dalam kekalahan uji coba 1-2 melawan Chile mencatatkan satu-satunya penampilan internasionalnya sejauh ini.