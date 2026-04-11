Apa hubungannya pemain Maroko itu dengan Griezmann?.. Bernabéu berteriak: Siapa yang mencuri jiwa Real Madrid?

Dalam artikelnya yang berjudul "Real Madrid Bukan Lagi Real Madrid", jurnalis Spanyol Juan Ignacio Gayardo menggambarkan gambaran suram mengenai situasi di dalam klub raksasa tersebut, dengan menilai bahwa tim tersebut telah kehilangan sebagian dari identitas historisnya yang menjadikannya simbol dominasi dan keteguhan.

Penulis tersebut menyoroti dalam artikelnya di surat kabar "Marca" bahwa kekalahan melawan Girona bukan sekadar hasil sementara, melainkan cerminan dari krisis yang lebih dalam yang merambah ke struktur administratif dan teknis klub, di mana keraguan semakin meningkat terkait ketidakjelasan visi dan pertentangan pusat-pusat kekuasaan di dalam manajemen.

Penulis berpendapat bahwa ketergantungan terus-menerus pada "remontada" telah menjadi perilaku yang mencerminkan kurangnya persiapan dan kelalaian, menegaskan bahwa Real Madrid yang dulu menciptakan keajaiban berkat tekadnya yang kuat, kini hidup dari kenangan kejayaannya di masa lalu.

Artikel tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Kekalahan lain bagi Real Madrid, kali ini melawan Girona, sehingga suasana di Santiago Bernabéu berubah menjadi campuran kemarahan, kekecewaan, dan kebingungan."

"Para pendukung yang terbiasa melihat timnya mendominasi, kini bertanya-tanya apa penyebab penurunan performa dan hilangnya karakter yang selama ini menjadi ciri khas klub raja. Pandangan tertuju ke ruang direksi, mencari jawaban dari manajemen, namun keheningan menjadi satu-satunya respons."

"Kontroversi tak lama kemudian muncul. Di tengah kondisi fluktuasi performa tim, muncul laporan media yang menyebutkan niat klub untuk menunjuk direktur olahraga baru, hal yang segera dibantah secara tegas oleh Real Madrid."

"Klub mendasarkan bantahannya pada prestasi Eropa terbarunya, menegaskan bahwa enam gelar Liga Champions selama dekade terakhir cukup untuk membuktikan keberhasilan sistem manajemennya. Namun, realitas saat ini, serta kesan negatif yang menyertai musim ini, membuka pintu bagi pertanyaan yang sah mengenai seberapa besar kebutuhan untuk meninjau ulang struktur manajemen klub."

"Di saat yang sama, pembicaraan di dalam klub semakin meningkat mengenai adanya duplikasi kepemimpinan antara Direktur Jenderal José Ángel Sánchez dan Anas Lagrairi asal Maroko, yang dianggap sebagai tangan kanan Presiden Florentino Pérez."

"Lagrairi tidak memegang jabatan resmi, namun ia memiliki pengaruh yang luas di balik layar, yang membuat hubungan antara dirinya dan Sanchez menjadi rumit, serta memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas keseimbangan administratif ini."

"Dua arah dalam pengambilan keputusan ini, ditambah dengan performa tim yang naik-turun, menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan Real Madrid di musim yang tampaknya akan berakhir tanpa gelar. Setelah tersingkir dari Piala, dan performa yang menurun di liga, hanya Liga Champions yang tersisa sebagai harapan terakhir untuk menyelamatkan musim ini, namun bahkan harapan ini pun tampak penuh risiko."

"Ketergantungan berlebihan pada 'remontada' telah menjadi kebiasaan yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, yang oleh beberapa analis digambarkan sebagai optimisme berlebihan dan perilaku siswa yang tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu, karena keajaiban yang biasa diraih Real Madrid di masa lalu bukanlah aturan yang bisa diandalkan selamanya, melainkan pengecualian yang diciptakan oleh semangat tim pada momen-momen langka."

"Hari ini, Real Madrid tampaknya berada di persimpangan jalan yang sesungguhnya: antara masa lalu yang gemilang yang dibangun dengan keyakinan dan keteguhan, dan masa kini yang penuh gejolak yang kekurangan kejelasan visi dan keseimbangan dalam manajemen. Para pendukung menuntut jawaban, stadion bergumam dengan pertanyaan, namun dari ruang ganti hanya terdengar keheningan."