Apa hubungannya dengan tahun 2030? Infantino menyampaikan pesan yang menarik kepada Maroko

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengirimkan pesan kepada tim nasional Maroko, setelah penampilan gemilang mereka di Piala Dunia 2026.

Perjalanan "Singa Atlas" di Piala Dunia terhenti di babak perempat final, setelah kalah 2-0 dari tim nasional Prancis.

Melalui akun Instagram-nya, Infantino menulis pesan untuk timnas Maroko, di mana ia mengatakan, “Perjalanan kalian dipenuhi dengan momen-momen luar biasa, dan kalian telah memberikan begitu banyak kebahagiaan bagi negara kalian yang sangat mencintai sepak bola.”

Ia menambahkan, “Sepuluh gol yang kalian cetak di turnamen ini—yang merupakan rekor gol terbanyak kalian dalam satu edisi Piala Dunia—telah membantu kalian menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke perempat final Piala Dunia sebanyak dua kali.”

Presiden FIFA itu juga menyoroti, “Seperti biasa, kami sangat senang dapat menjadi tuan rumah bagi kalian, dan kami menantikan untuk menyambut kalian kembali serta menikmati keramahan dan kehangatan kalian pada tahun 2030.”

Maroko akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, yang diselenggarakan bersama dengan Spanyol dan Portugal.

Timnas Maroko finis di posisi kedua Grup C pada Piala Dunia 2026 dengan raihan 7 poin, setelah bermain imbang melawan Brasil, serta mengalahkan Skotlandia dan Haiti.

Di babak 32 besar, Maroko berhasil mengalahkan Belanda melalui adu penalti, sebelum menang 3-0 atas Kanada di babak 16 besar, dan kemudian tersingkir oleh Prancis di perempat final.