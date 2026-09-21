Real Madrid menuai kritik tajam usai kekalahannya dalam derbi melawan tetangganya, Atletico Madrid, dengan skor 1-2 pada Minggu kemarin, pada pekan ketujuh perjalanan La Liga.

Tim asuhan Jose Mourinho itu belum mampu meraih awal yang dinantikan meski dengan sejumlah transfer yang telah dilakukannya, dan para analis menilai bahwa persoalannya terkait dengan masalah dalam penyusunan skuad tim, serta dari sisi taktik.

Miguel Torres, mantan bintang Real Madrid, sangat lugas ketika menegaskan bahwa Los Blancos membuat beberapa pemain yang tengah menjalani periode terbaik mereka justru tampil buruk.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Miguel Torres yang disampaikannya kepada jaringan Movistar, di mana ia berkata, "Tidak ada struktur di Real Madrid. Cucurella tampak seperti pemain lain, bahkan tampak seperti pemain yang buruk, tetapi penyebabnya adalah tidak adanya struktur."

Ia menambahkan, "Tidak ada mekanisme permainan dalam bentuk apa pun. Seandainya Rodri ada di Real Madrid, banyak kekurangan yang juga akan terlihat padanya."

Torres menegaskan bahwa para pendukung Real Madrid terlalu berlebihan dalam optimisme mereka musim panas ini akibat langkah-langkah yang dilakukan klub di bursa transfer, bahkan mereka juga meyakini bahwa tim telah menjadi lebih unggul dari Barcelona, padahal hal itu tidak benar.

Ia melanjutkan, "Musim panas ini, para pendukung merasa antusias ketika Florentino Perez bergerak di bursa transfer, dan mereka mengira bahwa segalanya akan berhasil kali ini."

Ia menyoroti, "Mereka melihat apa yang dilakukan Barcelona dan menertawakannya, 80 juta euro untuk Joan Garcia, siapa itu? Dan Rashford, penyerang lain. Padahal mereka sendiri akan membayar mahal untuk Rodri meski ia tidak dalam kondisi fisik yang baik."

Mantan bek kanan Real Madrid itu menambahkan bahwa tim tidak memiliki gagasan yang jelas tentang gaya bermain, dan juga tidak membenahi kesalahan-kesalahan yang muncul pada musim-musim sebelumnya, sehingga membuat proyek ini tampak terancam gagal.

Ia menutup, "Pekan demi pekan berlalu, dan tidak penting siapa yang direkrut Barcelona, atau bahkan jika ia tidak merekrut seorang penyerang, karena segalanya berjalan baik baginya karena ia memiliki struktur yang baik. Saya ulangi, tidak ada struktur di Real Madrid, dan karena itu sangat sulit bagi proyek apa pun untuk berhasil, meski Anda memiliki pemain-pemain yang bagus."

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