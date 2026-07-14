Apa hubungannya dengan Maroko?.. Serangan keras dari pihak Spanyol terhadap wasit pertandingan Argentina versus Inggris

Sehari sebelum pertandingan yang dinanti-nantikan antara Argentina dan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fatih, mendapat kritik tajam dari pihak Spanyol, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan penunjukannya sebagai wasit untuk pertandingan tersebut.

Jurnalis Spanyol ternama, Miguel Serrano, melancarkan serangan pedas terhadap Al-Fatih melalui akunnya di platform “X”, dengan menyatakan bahwa wasit tersebut tidak layak memimpin salah satu pertandingan terpenting di turnamen ini, karena keputusan-keputusannya yang kontroversial di edisi Piala Dunia kali ini.

Serrano menulis: “Inilah wasit yang membiarkan para pemain Uruguay bermain kasar melawan Spanyol dalam salah satu penampilan wasit terburuk di Piala Dunia, dan memaksa VAR untuk mengintervensi setelah ia mengabaikan tendangan penalti yang jelas untuk Brasil, dan inilah ‘hadiah’nya! Apa yang dilakukan FIFA sungguh tak terbayangkan.”



Dalam kritiknya, jurnalis Spanyol itu merujuk pada pertandingan Spanyol melawan Uruguay, yang menurutnya menunjukkan kelonggaran dari wasit Al-Fateh terhadap tekel-tekel keras yang dilakukan para pemain timnas Uruguay, serta menggambarkan penampilannya dalam pertandingan tersebut sebagai salah satu yang terburuk di turnamen ini.

Ia juga mengungkit kembali kontroversi yang menyertai pertandingan Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar, di mana ia menilai Al-Fateh keliru karena tidak memberikan tendangan penalti untuk Brasil dari lapangan, sebelum wasit video (VAR) campur tangan dan memintanya meninjau ulang tayangan ulang, sehingga ia mengubah keputusannya dan memberikan tendangan penalti tersebut.

Ismail Al-Fateh dianggap sebagai salah satu wasit terkemuka di Amerika Serikat selama dekade terakhir. Ia lahir di Casablanca, Maroko, pada tahun 1982, sebelum pindah bersama keluarganya ke Amerika Serikat saat berusia 18 tahun, dan kemudian memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat.

Ia masuk dalam daftar wasit internasional Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada tahun 2016, dan memimpin sejumlah turnamen besar, termasuk Piala Dunia 2022 di Qatar, serta bertindak sebagai wasit keempat dalam final bersejarah antara Argentina dan Prancis, sebelum kembali ditugaskan memimpin sejumlah pertandingan penting di Piala Dunia 2026, meskipun ada kontroversi seputar beberapa keputusan wasitnya di turnamen saat ini.

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