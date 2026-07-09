Apa hubungannya dengan Maroko? Bintang Spanyol: Saya bermimpi mencetak gol dengan tendangan salto di final melawan Messi

Gavi, bintang tim nasional Spanyol, menolak anggapan bahwa timnya akan bersikap lunak saat menghadapi Belgia di perempat final Piala Dunia.

Dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Marca, Gavi mengatakan, “Saya tidak suka membicarakan bahwa Spanyol dianggap sebagai favorit utama untuk menjuarai turnamen ini. Timnas Belgia memiliki pemain-pemain hebat, sama seperti halnya dengan Portugal.”

Dia menambahkan, “Kami harus melakukan tugas kami sebaik mungkin, dan jika kami melakukannya, segalanya pasti akan berjalan lancar. Yang terpenting sekarang adalah mengalahkan Belgia.”

Ketika ditanya tentang tim mana yang lebih ia sukai untuk dihadapi di babak berikutnya, Prancis atau Maroko, ia menjawab, “Keduanya adalah tim besar, tetapi saya akan memilih Maroko, karena mereka yang mengeliminasi kami di Piala Dunia Qatar.”

Dia menegaskan, “Saya datang ke sini untuk memenangkan Piala Dunia. Pelatih mengenal saya lebih baik daripada siapa pun. Kami semua ingin bermain lebih banyak, tetapi yang benar-benar penting adalah memenangkan Piala Dunia. Dan dia tahu bahwa dia bisa mengandalkan saya untuk apa pun yang dia inginkan.”

Mengenai keinginannya untuk menjadi penentu di sisa turnamen ini, ia berkomentar, “Tentu saja saya berharap bisa menjadi pemain penting di Piala Dunia.”

Dia menambahkan, “Saya bermimpi mencetak gol penentu gelar juara. Saya selalu bermimpi mencetak gol dengan tendangan salto di final Piala Dunia. Itu hanyalah mimpi, dan saya berharap mimpi itu terwujud. Adapun lawannya? Saya ingin lawannya adalah Argentina karena Messi, tapi selama kami berhasil mencapai final, tidak masalah siapa lawannya.”

Dia menambahkan, “Saya adalah pemain yang penuh semangat dan agresif, dan semua orang tahu itu. Wajar jika kadang-kadang beberapa rekan setim saya merasa terganggu oleh saya. Namun, saya selalu berusaha memikirkan kepentingan tim, baik saat saya bermain maupun tidak.”