Apa hubungannya dengan legenda Formula? Neymar memicu kontroversi lewat sebuah foto dan tiga kata

Lewis Hamilton, legenda Formula 1, meninggalkan kesan yang mendalam setelah menerima pesan dari bintang Brasil Neymar, saat ia berlaga di Piala Dunia.

Neymar mengunggah sebuah foto di akun Instagram-nya, disertai dengan kalimat "Ingatlah siapa dirimu", setelah kembali membela tim nasional Brasil di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti.

Kembalinya Neymar ini terjadi setelah absen selama 981 hari dari timnas Brasil akibat cedera robekan ligamen anterior cruciatum (ACL), di mana ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 dalam pertandingan yang dimenangkan Brasil atas Skotlandia dengan skor 3-0.

Surat kabar “The Sun” melaporkan bahwa ungkapan yang digunakan Neymar merupakan referensi langsung kepada sahabat karibnya, Lewis Hamilton, yang baru-baru ini memposting pesan serupa setelah meraih kemenangan pertamanya bersama tim Ferrari di balapan Grand Prix Spanyol.

Neymar dan Hamilton telah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun, dan sering terlihat bersama di balapan Formula 1 atau dalam acara-acara sosial.

Hamilton mengatakan, “Kami sering bertukar pesan, dan saya sangat bersyukur atas persahabatan yang saya miliki dengan Neymar.”

Dia menambahkan, “Beberapa hari yang lalu saya berbincang dengannya tentang kedua anaknya; dia memiliki dua anak yang luar biasa.”

Dia melanjutkan, “Sungguh luar biasa melihatnya membagikan pesan ini, karena saya tidak selalu melihat orang-orang yang memiliki basis penggemar sebesar dia menggunakan platform mereka untuk menyebarkan hal-hal positif sebanyak ini.”

Dia menambahkan, “Di dunia tempat kita hidup saat ini, kita membutuhkan pesan-pesan seperti ini lebih dari sebelumnya.”