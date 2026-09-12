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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Apa hubungannya dengan Barcola? Iraola menjelaskan keputusan kontroversialnya melawan Fulham

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
A. Iraola
B. Barcola
Inggris

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, menegaskan bahwa bintang asal Prancisnya, Bradley Barcola, harus terbiasa bermain di kedua sisi bersama Liverpool, setelah tersandung menghadapi Fulham.

Liverpool bermain imbang tanpa gol di kandangnya sendiri di hadapan para pendukungnya, menghadapi Fulham, pada pekan keempat Liga Primer Inggris.

Situs Tribuna memublikasikan pernyataan Iraola, ketika ditanya tentang alasan mengubah posisi Barcola, setelah ia bermain di sayap kanan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan menurunkannya di sisi kiri saat menghadapi Fulham.

Pelatih Liverpool itu berkata, "Saya rasa saya sudah mengatakan hal ini berkali-kali, kami memiliki empat pemain sayap, dan mungkin sebelum musim dimulai, semua orang akan mengatakan bahwa kami memiliki lebih banyak pemain sayap kiri dibandingkan sayap kanan, karena mereka lebih banyak bermain di sisi kiri."

Ia melanjutkan, "Semua pemain sayap akan bermain di sisi kanan dan sisi kiri, tergantung pada lawan, dan tergantung pada sisi mana yang kami yakini akan membuat mereka lebih berbahaya, terkadang berdasarkan kebutuhan defensif, serta sesuai dengan apa yang kami rasakan dan kami analisis."

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Andoni Iraola menuturkan, "Saya rasa Bradley Barcola, dan saya rasa keempat pemain itu semuanya, memang sudah bermain di kedua sisi, dan hal itu akan terus berlanjut seperti ini sepanjang musim."

Ia menyoroti, "Saya rasa kami juga bekerja bersama Barcola untuk memperbaiki kondisi fisiknya, karena ia tidak mendapatkan menit bermain sama sekali selama masa persiapan musim, dan saya rasa ada sisi positifnya bahwa ia bermain hari ini, dan saya kira ia tampil sedikit lebih lama dibandingkan menit yang ia mainkan tiga hari lalu menghadapi Atletico Madrid."

Ia menutup, "Ia mendapatkan peluang bagus di tiang jauh, tetapi mereka menghadang tendangannya, meski begitu ia tiba di tempat yang tepat dengan baik. Mungkin kami tahu bahwa ia mampu memberikan lebih banyak, tetapi saat ini persoalannya adalah memberinya menit bermain, dan terus membangun kepercayaan dirinya, karena ia adalah pemain yang akan memberikan lebih banyak kepada kami."

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