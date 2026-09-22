Beberapa jam terakhir menyaksikan beredarnya kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa pemain Brasil, Malcom, telah memperoleh kewarganegaraan Uni Emirat Arab dan bergabung dengan timnas yang berpartisipasi di turnamen "Piala Teluk 27" yang akan bergulir besok di Arab Saudi.

Timnas Uni Emirat Arab berada di Grup Dua, bersama timnas Qatar, Bahrain, dan Yaman.

Pada Agustus lalu, klub Al Jazira asal Uni Emirat Arab meneken kontrak dengan pemain Brasil, Malcom, yang datang dari Al Hilal, setelah menjalani perjalanan yang mengesankan bersama klub Arab Saudi tersebut.

Meski Zlatko Dalic, pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab, telah mengumumkan daftar pemain untuk mengarungi putaran final Piala Teluk beberapa hari lalu yang mencakup 26 pemain, beberapa jam terakhir justru menyaksikan kabar tentang penambahan Malcom ke dalamnya.

Namun kabar ini tidak benar, karena Federasi Uni Emirat Arab tidak mengumumkan naturalisasi Malcom, yang telah bermain untuk timnas Brasil hingga timnas Olimpiade.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora.

Pemain itu sendiri maupun klubnya juga tidak mengumumkan langkah tersebut atau keikutsertaannya di turnamen tersebut sama sekali.

Dengan mengakses situs Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab, kita menemukan bahwa mereka menerbitkan berita hari ini tentang kedatangan timnas di Arab Saudi dengan judul: "Delegasi timnas kita tiba di Jeddah untuk berpartisipasi di 'Piala Teluk 27'", dan tidak menyinggung adanya perubahan apa pun pada daftar pemain.

Perlu diketahui, daftar pemain Uni Emirat Arab untuk Piala Teluk 27 adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Fahad Al Dhanhani, Khalid Eisa, Hamad Al Muqbali.

Lini belakang: Ruben Filipe, Lucas Pimenta, Khalifa Al Hammadi, Marcus Meloni, Alaeddine Zouhir, Erik Menezes, Khalid Al Dhanhani, Zayed Al Ameri, Sasha Ivkovic.

Lini tengah: Fabio Lima, Essam Fayez, Luan Pereira, Hareb Abdullah, Nicolas Gimenez, Abdullah Hamad, Mamadou Coulibaly.

Lini depan: Ousmane Camara, Ali Saleh, Bala Guilherme, Richard Acuna, Bruno Oliveira, Yuri Cesar, Sultan Adil.