Dalam format video "Legenden-Talk", dua legenda FC Schalke 04 mengomentari dan menganalisis penampilan tim kesayangan mereka. Laga tandang terbaru ke markas 1. FC Köln sama sekali tidak disukai Klaus Fischer (76) dan Rüdiger Abramczik (70). Fischer terutama mengkhawatirkan lini serang yang kurang memadai.

Tidak ada yang perlu dipersoalkan dari lini pertahanan racikan pelatih Miron Muslic maupun kiper Loris Karius, seperti biasa. Sebaliknya, ada banyak hal yang mereka persoalkan dari penyerang Köln, Said El Mala. Kedua mantan bintang itu mengkritiknya keras, tetapi bukan karena aksi nahasnya yang turut menyebabkan benturan keras antara Robin Gosens dan Soufiane El-Faouzi, melainkan karena penampilan sepakbolanya yang mereka anggap buruk.

"Orang-orang bicara soal 60, 70 juta. Halo! Saya bertanya-tanya, siapa yang mau membayar sebanyak itu untuknya? Apa mereka pernah melihat sendiri bagaimana dia bermain sepakbola?" kata Abramczik, sebelum menyinggung rival berwarna kuning-hitam, Borussia Dortmund alias Lüdenscheid. "Saya senang mereka yang dari Lüdenscheid, sebut saja begitu agar nanti saya tidak kena masalah lagi, tidak merekrutnya. Saya sama sekali tidak mengerti mengapa dia diributkan sedemikian rupa."

Abramczik, yang pada masanya merupakan pemain sayap berbakat dan tampil 19 kali untuk timnas Jerman, mengaku "tidak melihat apa-apa dari El Mala selain aksi terburuk dalam pertandingan itu, ketika dia mendorong kedua pemain kami."

Meski begitu, Abramczik tidak menyalahkan pemain Köln tersebut. Kedua pemain Schalke mengalami cedera kepala dan itu "hal yang buruk", tetapi menurutnya, tentu saja aksi tersebut tidak layak diganjar "kartu merah".

Klaus Fischer tampaknya tidak melihat tempat bagi Said El Mala di timnas

Fischer pun nyaris sama sekali tidak terkesan dengan El Mala, tetapi seperti rekannya, ia tidak mengemukakan argumen yang objektif. Sebaliknya, runner-up Piala Dunia 1982 itu mengalihkan perhatian ke tim nasional. "Dia yang akan membawa Jerman maju lewat gol-golnya? Ke level yang lebih tinggi?" tanya pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah Bundesliga itu. "Saya cuma bisa bilang: Selamat tinggal, Jerman. Apa yang sudah dia buktikan? Tidak ada!"

El Mala menjalani debutnya untuk timnas senior di bawah pelatih Jürgen Klopp pada jeda internasional terbaru. Pemain sayap kiri itu bermain selama satu babak saat Jerman menang 2-0 atas Serbia di Nations League, lalu tampil selama 27 menit dalam hasil imbang 0-0 melawan Yunani beberapa hari kemudian.

Untuk Köln, pemain berusia 20 tahun yang pada musim panas lalu dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League dan BVB itu telah tampil dalam tujuh pertandingan resmi musim ini dan mencetak dua gol.