Gelandang Al Ittihad asal Aljazair, Houssem Aouar, kembali masuk ke dalam susunan pemain saat menghadapi Al Shamal dari Qatar, pada awal perjalanan mereka di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Al Shamal, hari Senin ini, di Stadion Al Bayt, Al Khor, dalam pekan pertama fase liga di kejuaraan Asia tersebut.

Pelatih Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mengumumkan susunan pemain resmi untuk pertandingan ini, yang menandai kembalinya Aouar, setelah ia absen pada laga sebelumnya di Liga Roshn Saudi melawan Al Faisaly.

Aouar akan bermain bersama Dion Lopy asal Senegal dan Richard Rios asal Kolombia di lini tengah, ditambah Steven Bergwijn asal Belanda dan Ahmed Al Ghamdi di kedua sisi lapangan.

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Kejutan terbesar datang dari lini depan, di mana pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk mencoret pemain asal Nigeria, George Ilenikhena, meski tampil impresif dalam beberapa waktu terakhir, sehingga Youssef En-Nesyri asal Maroko bermain sendirian.

Al Ittihad berupaya untuk kembali meraih gelar Asia setelah absen selama 21 tahun, di mana gelar terakhir mereka diraih pada 2005, yang merupakan gelar kedua beruntun setelah edisi 2004.

Perlu diingat bahwa Al Ittihad tersingkir dari edisi Liga Champions Asia Elite sebelumnya di babak perempat final, usai kalah dari Machida Zelvia asal Jepang yang melaju hingga partai final, sebelum kalah dari Al Ahli.

Berikut susunan pemain Al Ittihad: