Di tengah ketegangan politik yang semakin memanas antara Teheran dan Washington, muncul perselisihan baru yang membayangi rangkaian peristiwa yang terjadi di Piala Dunia, setelah Amerika Serikat menuduh delegasi Iran mencoba memasukkan seseorang yang diduga terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam ke wilayah Amerika Serikat.

Iran membantah tuduhan AS mengenai upaya memasukkan seseorang yang diduga terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam ke dalam delegasi mereka yang berpartisipasi di Piala Dunia, dan menyebut tuduhan tersebut “keji dan diskriminatif”.

Para pejabat AS, menurut situs “espn”, mengatakan bahwa delegasi Iran mencoba memasukkan seorang tersangka ke kota Los Angeles, yang mengakibatkan penolakan pemberian visa masuk bagi sejumlah anggota delegasi.

Hal ini terjadi saat tim nasional sepak bola Mesir bersiap menghadapi tim nasional Iran dalam pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup (Grup 7) di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir memimpin grup tersebut setelah menang 3-1 atas Selandia Baru pada putaran kedua dan bermain imbang melawan Belgia pada putaran pembuka.

Sedangkan timnas Iran akan menjalani pertandingan ini setelah hasil imbang terakhirnya melawan Belgia, yang mengakibatkan penundaan penentuan tiket lolos.

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Iran (IRSF) mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah tuduhan tersebut secara keseluruhan, menegaskan bahwa hal itu menghambat persiapan tim nasional untuk turnamen tersebut dan mempersulit rencana perjalanannya.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “pembatasan sewenang-wenang ini” telah memperparah ketegangan logistik dan politik seputar kampanye tim nasional Iran di Piala Dunia, sambil mencatat bahwa tim saat ini berada di Meksiko dan menghadapi kesulitan berulang dalam pergerakannya menjelang pertandingan-pertandingannya di Amerika Serikat.

Perselisihan ini terjadi pada saat yang sensitif di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Teheran dan Washington, yang membayangi aspek olahraga.