Antony memainkan peran penting dalam gol penentu di menit-menit akhir melawan Real Madrid: perebutan gelar tampaknya telah berakhir

Real Madrid mengalami kehilangan poin yang sangat disayangkan dalam perebutan gelar juara pada Jumat malam. Saat bertandang ke markas Real Betis, tim asuhan Carlo Ancelotti tampaknya akan meraih kemenangan 0-1 yang sulit diraih, namun di menit-menit akhir injury time, semuanya berbalik: skor menjadi 1-1 berkat gol Héctor Bellerín setelah kerja sama apik dari Antony. Akibatnya, gelar juara semakin menjauh dari jangkauan Real: Barcelona bisa memperlebar keunggulan menjadi 13 poin saat menghadapi Getafe pada Sabtu nanti.

Tim asal Madrid itu memulai pertandingan dengan kuat dan segera mendapat peluang melalui Mbappé serta situasi bola mati. Pada menit ke-17, mereka mencetak gol: tendangan jarak jauh Federico Valverde gagal diantisipasi dengan baik oleh Álvaro Valles, dan Vinícius menyambar bola pantul tersebut.

Setelah gol pembuka, Betis mulai menemukan ritme permainan. Tim asuhan Manuel Pellegrini kesulitan dalam umpan akhir, namun meningkatkan tekanan menjelang akhir babak pertama. Namun, Lunin menyelamatkan timnya dengan beberapa penyelamatan gemilang, termasuk aksi ganda spektakuler menjelang akhir babak pertama.

Setelah jeda, Betis terus menekan. Sebuah gol dari Kylian Mbappé dianulir karena offside, yang kemudian diikuti oleh peluang-peluang bagi Betis, antara lain dari Cucho Hernández dan Natan. Sekali lagi, Lunin selalu berada di tempat yang tepat.

Dengan pemain pengganti seperti mantan bintang Real Madrid Isco, Betis berusaha membalikkan keadaan, namun tanpa hasil. Real Madrid masih memiliki peluang melalui Mbappé dan Valverde untuk menentukan hasil pertandingan, namun Valles melakukan penyelamatan gemilang.

Di menit-menit akhir, Betis terus mengejar gol penyeimbang. Antony meminta penalti di menit terakhir waktu normal setelah dilanggar oleh Antonio Rüdiger, tetapi wasit César Soto Grado tidak melihat adanya pelanggaran.

Betis tetap percaya diri dan berhasil mencetak gol penyeimbang di masa tambahan waktu. Antony dengan cerdik mengelabui Ferland Mendy di sayap kanan dan mengirim umpan silang rendah. Rüdiger gagal menghalau bola sepenuhnya, dan Héctor Bellerín pun berhasil mencetak gol dari bola pantul: skor menjadi 1-1 pada menit ke-90+3.







