Bagikan Ikuti GOAL di Google

Antonio Rudiger dilaporkan memukul wajah seorang petugas keamanan saat perkelahian besar antara kubu Real Madrid dan Valencia pecah di lorong menuju ruang ganti pada jeda babak pertama. Kericuhan itu dipicu perselisihan terkait keputusan wasit, sehingga polisi harus segera turun tangan untuk memulihkan ketertiban.

Iklan

Real Madrid terlibat perkelahian di lorong stadion

Kemenangan telak Madrid 3-0 atas Valencia dibayangi perkelahian mengejutkan di lorong stadion saat jeda. Ketegangan memuncak ketika para pemain kedua tim berjalan kembali ke ruang ganti.

Menurut laporan Marca, Rudiger berada di tengah bentrokan fisik besar. Bek timnas Jerman itu dilaporkan terlibat bentrokan sengit dengan para pemain dan staf Valencia dalam situasi yang sangat kacau, jauh dari jangkauan kamera. Insiden tersebut dengan cepat berubah dari perselisihan verbal menjadi konfrontasi fisik, sehingga petugas stadion harus segera bertindak.

Direktur olahraga memicu keributan besar

Perkelahian itu bermula ketika direktur olahraga Valencia, Braulio Vasquez, menghampiri asisten wasit dengan agresif. Vasquez sangat marah atas keputusan pelanggaran yang secara langsung berujung pada gol pembuka Real Madrid.

Gol pembuka itu tercipta dari tendangan bebas yang dikonversi oleh rekan-rekan setim Kylian Mbappe, sehingga jajaran petinggi tuan rumah geram. Vasquez memprotes keras keputusan wasit tersebut dan berteriak kepada asistennya: "Itu bukan pelanggaran, itu kontak yang sah, kenapa diributkan!"

Iklan Iklan

Perdebatan sengit dari jarak dekat itu dengan cepat memicu konfrontasi yang jauh lebih besar dan berbahaya antara kedua kubu.

Topik Terkait

Bellingham turun tangan saat situasi kacau

Jude Bellingham tanpa sengaja memasuki situasi yang kian memanas itu saat menuju ruang ganti tim tamu. Gelandang timnas Inggris tersebut secara spontan menarik jaket Vasquez untuk menjauhkan direktur olahraga itu dari asisten wasit yang menjadi sasaran protesnya.

Namun, tindakan tersebut justru semakin memperuncing ketegangan antara perwakilan Valencia dan skuad Madrid yang bertamu. Tiga petugas keamanan segera mendatangi lokasi dan berusaha mengantar para pemain Real Madrid menjauh dari area berbahaya.

Iklan

Situasi dengan cepat memburuk ketika beberapa pukulan saling dilayangkan di ruang yang sempit itu. Dalam keributan tersebut, Rudiger dilaporkan memukul wajah seorang petugas keamanan yang sedang berusaha keras memisahkan kedua kelompok.

Polisi harus segera memulihkan ketertiban

Kekerasan dan besarnya skala bentrokan mendadak itu akhirnya memaksa polisi setempat turun tangan untuk mencegah cedera lebih lanjut. Saat kekacauan mencapai puncaknya, Ibrahima Konate dengan berani turun tangan untuk mencoba menenangkan pihak-pihak yang marah.

Iklan

Intervensi Konate yang tepat waktu akhirnya membantu meredakan ketegangan. Ketertiban pun pulih di lorong stadion sehingga babak kedua dapat dimulai.

Madrid akhirnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di lapangan tanpa kebobolan. Namun, bentrokan mengejutkan di lorong stadion dan keterlibatan polisi setelahnya tak diragukan lagi akan mendominasi pembicaraan seusai pertandingan.