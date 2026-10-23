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Antonio Conte menggunakan media sosial untuk menanggapi langsung spekulasi yang semakin santer mengenai masa depannya. Mantan pelatih Napoli itu saat ini sangat diminati Manchester United dan Juventus, tetapi ia menegaskan bahwa ia hanya akan mengambil langkah berikutnya jika syarat-syarat yang tepat terpenuhi.

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Conte bantah kabar akan segera kembali melatih

Pergantian pelatih berlangsung cepat dalam beberapa pekan terakhir, dan Conte menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan. Setelah masa kepemimpinannya yang sukses di Napoli, pelatih asal Italia itu banyak disebut sebagai kandidat utama untuk mengambil alih kursi pelatih Manchester United, tempat Michael Carrick berada di bawah tekanan besar, atau kembali ke Juventus jika klub tersebut berpisah dengan Luciano Spalletti. Namun, Conte kini membantah klaim bahwa kesepakatan dengan klub baru mana pun hampir rampung.

Dalam pernyataan terperinci yang dibagikan di berbagai platform media sosialnya, mantan pelatih Chelsea dan Inter itu menegaskan bahwa ia tidak terburu-buru kembali melatih. “Nama saya dikaitkan dengan banyak klub, tetapi saat ini tidak ada negosiasi yang sudah mencapai tahap lanjut,” bunyi pernyataan sang pelatih, seperti dikutip La Gazzetta dello Sport. “Setelah masa kepemimpinan yang indah dan sukses di Napoli, saya akan meluangkan waktu yang diperlukan untuk menilai bagaimana dan kapan saya kembali melatih. Itu akan menjadi keputusan yang saya pertimbangkan matang-matang, yang akan saya ambil ketika saya yakin kondisi yang tepat sudah terpenuhi.

Bantah rumor soal tuntutan finansial

Selain dikaitkan dengan Old Trafford dan Turin, sejumlah laporan menyebut bahwa Conte mengajukan tuntutan finansial yang besar dan menginginkan kendali penuh atas perekrutan pemain. Beberapa media mengklaim bahwa “karakternya yang kuat” menjadi penghalang dalam negosiasi dengan jajaran petinggi klub tertentu. Conte segera menyebut rincian tersebut sepenuhnya mengada-ada. Ia menegaskan bahwa, karena belum ada pembicaraan mendalam, pembahasan mengenai gaji atau kepribadiannya masih terlalu dini.

Sang pelatih menegaskan bahwa laporan spekulatif telah memberikan gambaran yang tidak adil tentang reputasi profesionalnya. “Saya membaca tentang dugaan tuntutan finansial dan permintaan kewenangan penuh yang konon telah saya ajukan kepada klub-klub yang disebutkan, serta keberatan terkait apa yang digambarkan sebagai ‘karakter saya yang kuat’. Semua itu tidak berdasar karena, sebagaimana situasinya saat ini, tidak ada hal konkret yang dapat dijadikan dasar penilaian tersebut,” tambah Conte.

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Kriteria untuk kemungkinan kesepakatan

Pesan Conte juga menjelaskan bagaimana ia akan menangani pembicaraan di masa depan. Ia mengisyaratkan bahwa pembahasan mengenai persyaratan baru akan dilakukan setelah sebuah proyek resmi diajukan kepadanya. Ia tetap terbuka terhadap kesempatan yang tepat, tetapi menekankan pentingnya rasa saling menghormati antara pelatih dan jajaran petinggi klub. Dengan menyampaikan batasan tersebut secara terbuka, ia kembali memegang kendali atas pembicaraan mengenai arah kariernya setelah meninggalkan Stadio Diego Armando Maradona.

“Jika ada kesempatan konkret, saat itulah waktunya berbicara dengan klub yang bersangkutan dan bersama-sama mengevaluasi persyaratan dari kemungkinan kesepakatan, dengan menghormati kebutuhan masing-masing serta karakteristik yang menentukan cara saya bekerja sebagai pelatih,” jelas pelatih asal Italia itu. “Sampai saat itu tiba, segala dugaan mengenai tuntutan dan masa depan profesional saya tetap merupakan spekulasi belaka dan tidak dapat dianggap sebagai fakta.”

Menanti keputusan penting

Waktu keluarnya pernyataan tersebut menjadi sangat menarik mengingat krisis yang saat ini melanda Manchester United. Manchester United menelan kekalahan memalukan dari Como, yang membuat posisi Carrick mendapat sorotan tajam. Meski jajaran petinggi United untuk sementara masih mendukung pelatih mereka saat ini, nama Conte terus membayangi klub raksasa Liga Primer tersebut. Juventus juga terus memantau bursa pelatih seiring upaya mereka untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Serie A. Untuk saat ini, dunia sepakbola harus menunggu. Entah ia kembali ke Allianz Stadium atau pindah ke Old Trafford, Conte telah memastikan bahwa penunjukan berikutnya hanya akan terjadi sesuai syarat dan waktu yang ia tentukan sendiri. Dengan demikian, semua pihak yang berminat telah mendapat pesan yang jelas.