Anton Gaaei telah mencapai kesepakatan dan tampaknya akan segera meninggalkan Ajax

Anton Gaaei telah mencapai kesepakatan lisan dengan Eintracht Frankfurt, demikian dilaporkan jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Sports Jerman pada hari Senin. Bek kanan asal Denmark yang saat ini bermain untuk Ajax ini akan menandatangani kontrak dengan klub Bundesliga tersebut hingga pertengahan 2031 setelah menjalani pemeriksaan medis.

Frankfurt saat ini sedang bernegosiasi dengan Ajax mengenai transfer musim panas bek sayap berusia 23 tahun tersebut. Gaaei sendiri berharap kedua klub dapat segera mencapai kesepakatan.

Gaaei di Frankfurt diproyeksikan sebagai pengganti Rasmus Kristensen. Mantan pemain Ajax tersebut baru-baru ini pindah ke klub Denmark FC Midtjylland, sehingga posisi bek kanan pun kosong.

Minggu lalu terungkap bahwa Frankfurt telah mengincar Gaaei. Kini semakin jelas bahwa klub Bundesliga tersebut memiliki rencana konkret untuk merekrut bek kanan tersebut dari Ajax.

Ajax mendatangkan Gaaei tiga tahun lalu dari Viborg FF, yang memperoleh 4,5 juta euro dari penjualan sang bek. Sejauh ini, Gaaei telah tampil 111 kali membela Ajax serta mencetak tujuh gol dan memberikan 13 assist.

Gaaei memiliki kontrak di Ajax hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilai pasar bek Ajax yang akan hengkang ini mencapai lima juta euro.