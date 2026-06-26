Antoine Semenyo menyerukan agar para pemain bersikap lebih agresif terhadap wasit di Piala Dunia

Keputusan wasit yang tidak memberikan tendangan penalti pada menit-menit akhir pertandingan Inggris melawan Ghana (0-0) masih menjadi kekecewaan bagi tim Afrika tersebut. Wasit Said Martinez tidak memberikan penalti setelah terjadi pelanggaran yang tampak jelas terhadap Prince ⁠Kwabena, dan VAR Guillermo Pacheco pun tidak turun tangan. Bintang Ghana, Antoine Semenyo, kini ingin timnya lebih menekan wasit guna meningkatkan peluang meraih kemenangan.

Ghana menampilkan permainan yang luar biasa saat menghadapi favorit utama Inggris dan bahkan memiliki peluang untuk meraih kemenangan spektakuler. Menjelang akhir pertandingan, Kwabena sedang menuju kiper Jordan Pickford, namun sebelum ia sempat menendang, ia jelas-jelas disentuh oleh Ezri Konsa di dalam kotak penalti.

Martínez awalnya mengira ia tidak perlu mengambil keputusan sama sekali, setelah asistennya memberi sinyal bahwa ada posisi offside. Namun, ternyata sama sekali tidak ada offside, sehingga memang harus ada keputusan mengenai insiden antara Kwabena dan Konsa.

Meskipun terjadi kontak yang jelas antara keduanya, VAR Pacheco tidak melakukan intervensi. Segera setelah pertandingan yang berakhir imbang itu usai—yang membuat Ghana hampir pasti lolos ke babak gugur—momen yang banyak dibicarakan itu menjadi topik hangat.

Pelatih kepala Carlos Queiroz mengungkapkan keterkejutannya dalam konferensi pers. “Saya tidak yakin apakah VAR masih berfungsi di Piala Dunia. Apakah kita masih punya VAR? Apakah masih berfungsi? Saya ragu akan hal itu, karena ada penalti yang terlewatkan yang seharusnya diberikan kepada Ghana. Penalti yang jelas.”

“Sudah sepuluh tahun berlalu (sejak penerapan VAR, red.). Tidak ada alasan, tidak ada alasan mengapa VAR tidak seharusnya lebih baik dari ini. Tidak ada alasan sama sekali. Jadi, sudah waktunya pihak berwenang FIFA menyelidiki apa yang terjadi di balik layar,” kata Queiroz.

Semenyo kembali bersuara tegas atas nama Ghana pada hari Jumat, sehari sebelum pertandingan penutup fase grup melawan Kroasia. “Sebagai pemain, kita harus berkumpul di sekitar wasit dan mengajukan keluhan. Begitulah kira-kira yang bisa dikatakan.”

“Saya pikir kita sebagai tim harus bersikap lebih agresif terhadap wasit, baik itu para pemain yang lebih lama berbaring di lapangan maupun para pelatih yang mengganggu wasit keempat dari pinggir lapangan,” kata Semenyo.