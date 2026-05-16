Manchester City berhasil menjuarai Piala FA untuk kedelapan kalinya dalam sejarah klub. Dalam pertandingan final di Wembley, tim asuhan manajer Pep Guardiola mengalahkan Chelsea dengan skor 0-1. Satu-satunya gol dicetak oleh Antoine Semenyo.

Jorrel Hato masuk dalam starting line-up Chelsea. Dua pemain asal Belanda di Manchester City, Nathan Aké dan Tijjani Reijnders, harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Rayan Cherki juga memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Babak pertama tidak terlalu menarik. Ada beberapa peluang bagi Semenyo, Omar Marmoush, dan João Pedro, tetapi mereka gagal mencetak gol.

Setelah hampir setengah jam, Manchester City sepertinya akan membuka skor lewat Erling Braut Haaland. Namun, golnya dianulir karena pemberi umpan, Matheus Nunes, berada dalam posisi offside. Tepat sebelum jeda, tendangan Haaland masih berhasil ditepis dengan gemilang oleh Robert Sánchez.

Chelsea memulai babak kedua dengan lebih baik, tetapi hal itu tidak menghasilkan peluang besar bagi tim asal London tersebut. Bagi Manchester City, gol akhirnya tercipta 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Semenyo menyundul umpan silang rendah dari Haaland melewati kaki penopangnya dan masuk ke gawang: 0-1.

Enzo Fernández kemudian masih membahayakan gawang Chelsea dengan tendangan yang melambung tipis di atas mistar. Di sisi lain lapangan, Sánchez masih mampu menetralkan upaya berbahaya dari Nunes dan pemain pengganti Cherki. Tidak ada gol lagi yang tercipta.

Dengan demikian, Manchester City, yang juga masih bersaing untuk gelar liga, meraih trofi FA Cup kedelapan dalam sejarah klub. Kali terakhir tim asuhan Guardiola memenangkan piala ini adalah pada tahun 2023.