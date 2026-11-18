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Antoine Griezmann resmi dinobatkan sebagai Pendatang Baru Terbaik MLS 2026 setelah menjalani musim debut gemilang bersama Orlando City. Penyerang Prancis itu mendominasi pemungutan suara usai mencatatkan 22 kontribusi gol dan membawa klub barunya lolos ke babak pascamusim.

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Griezmann raih penghargaan bergengsi MLS

Griezmann dinobatkan sebagai Pendatang Baru Terbaik MLS 2026 setelah menjalani musim debut luar biasa di Amerika Serikat. Mantan penyerang Atletico Madrid itu mendominasi pemungutan suara untuk penghargaan akhir musim. Griezmann menempati posisi pertama dalam ketiga kelompok pemilih, yang terdiri atas staf teknis klub, awak media, dan para pemain MLS saat ini.

Ia mengungguli bintang Houston Dynamo FC Guilherme dan Andre Luiz dari Sporting Kansas City dengan meyakinkan untuk meraih penghargaan tersebut. Penghargaan ini khusus diberikan kepada pemain dengan pengalaman profesional sebelumnya yang menjalani debut MLS tahun ini dan memberikan dampak terbesar. Griezmann menjadi pemain Prancis pertama dalam sejarah liga yang meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Langsung ukir sejarah di MLS

Sejak resmi bergabung dengan Orlando City pada Maret dan menjalani debut pada Juli, Griezmann nyaris tak terbendung . Juara Piala Dunia 2018 itu mencatatkan 22 kontribusi gol, terbanyak di klubnya pada musim reguler, dengan 14 gol dan delapan assist.

Catatan itu menjadikannya pemain tercepat kedua dalam sejarah MLS yang mencapai 20 kontribusi gol. Penyerang Prancis tersebut hanya membutuhkan 15 pertandingan untuk mencapai tonggak itu. Kontribusinya dalam serangan mengubah perjalanan musim Orlando City. Griezmann terlibat langsung dalam 32,9 persen dari 63 gol yang dicetak timnya sepanjang musim reguler 2026.

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Masuk buku rekor Orlando City

Griezmann menjadi pemain pertama dalam sejarah Orlando City yang memenangi penghargaan Pendatang Baru Terbaik. Dampak langsungnya telah meningkatkan standar permainan klub yang berbasis di Florida itu secara signifikan.

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Ia menjadi pemain keempat yang meraih penghargaan individu utama saat membela klub tersebut. Ia masuk dalam daftar bersama Alex Freeman, peraih penghargaan Pemain Muda Terbaik 2025, Pedro Gallese, dan Cyle Larin.

Gallese sebelumnya meraih penghargaan Penyelamatan Terbaik 2022, sementara Larin dinobatkan sebagai Pemain Debutan Terbaik pada 2015. Namun, pencapaian Griezmann merupakan penghargaan individu paling bergengsi dalam sejarah singkat klub tersebut.

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Memimpin perjuangan di babak playoff

Performa gemilang Griezmann membawa Orlando City menjadi unggulan kedelapan di Wilayah Timur. Gol dan assist yang terus ia hasilkan terbukti penting dalam mengamankan tempat yang sangat diperebutkan di Audi MLS Cup Playoffs 2026.

Penyerang Prancis itu kini berupaya melanjutkan momentum dari musim reguler ke fase paling menentukan. Orlando City akan sangat mengandalkan pengalaman luasnya di Eropa dan level internasional dalam pertandingan fase gugur yang penuh tekanan. Setelah menaklukkan musim reguler, Griezmann bertekad membawa Orlando melaju jauh di babak pascamusim. Babak playoff menjadi tantangan besar berikutnya bagi bintang baru liga tersebut.