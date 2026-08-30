Antognoni tegas: "Saya, tidak seperti Batistuta, Baggio, Rui Costa, tidak pernah mengkhianati Fiorentina"

Ikon Fiorentina Giancarlo Antognoni menitipkan refleksinya kepada Ansa sehari setelah perayaan 100 tahun klub, yang dihadiri ratusan mantan sosok viola, mulai dari pelatih hingga pemain, di antaranya Batustuta, De Sisti, Rui Costa, Dunga, Prandelli, dan Terim, tetapi kapten legendaris klub itu tidak hadir, meski namanya disanjung Giuseppe Commisso saat memberikan sambutan. Presiden Fiorentina itu menegaskan kembali pada kesempatan tersebut bahwa jersey nomor 10, yang dipamerkan dalam sebuah kotak kaca di tengah lapangan, dipensiunkan untuk musim ini sebagai penghormatan kepada Antognoni, "seorang juara yang mewakili bagian paling mulia dari masa lalu kami, aku menyayangimu", seraya menambahkan bahwa ia ingin menemuinya dalam beberapa hari ke depan.





"Saya mendengar, saya melihat, saya diberi tahu, tetapi keputusan untuk tidak ikut serta dalam perayaan seabad itu sudah saya ambil lima tahun lalu, bukan ketika saya bangun kemarin pagi. Saya tidak akan pernah meninggalkan Fiorentina, saya adalah direktur teknik, saya bekerja bersama direktur umum saat itu Barone dan direktur olahraga Pradè, meski kemudian pelan-pelan saya mendapati diri saya terisolasi, jadi pada satu titik mereka menawarkan jabatan lain kepada saya, di sektor pemain muda. Itu juga bisa saja menarik bagi saya, tetapi bukan pada saat itu. Tawaran itu seperti menunjukkan saya pintu keluar. Saat itulah saya memutuskan bahwa saya tidak akan datang ke perayaan seabad Fiorentina".





"Perlu diperjelas, saya sebenarnya ingin ikut serta demi menghormati para suporter dan warna kebesaran ini. Lebih dari siapa pun, saya seharusnya ada di sana, karena tidak seperti Batistuta, Baggio, Rui Costa, saya tidak pernah mengkhianati Fiorentina, saya tidak pernah ingin meninggalkannya. Saya ingin warga Florence tahu itu, saya akan menyesal jika mereka berpikir bahwa semua ini bergantung pada saya. Pertemuan untuk menjernihkan keadaan? Mengapa baru sekarang, setelah lima tahun hening?"