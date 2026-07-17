Anthony Musaba kemungkinan akan meninggalkan Fenerbahçe untuk pindah ke liga papan atas dengan nilai transfer yang menggiurkan

Schalke 04 ingin memperkuat skuadnya di Bundesliga dengan Anthony Musaba, menurut jurnalis transfer Mounir Boualin. Klub asal Jerman itu berharap dapat meminjam penyerang berusia 25 tahun asal Beuningen tersebut dari Fenerbahçe.

Direktur teknis Youri Mulder pun ingin mendatangkan sesama warga negaranya ke Schalke. Menurut Boualin, Musaba tertarik dengan kepindahan sementara ke Gelsenkirchen.

Musaba telah bermain di Fenerbahçe sejak awal tahun ini, di mana ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2030. Transfermarkt memperkirakan nilai mantan pemain timnas junior Belanda ini sebesar 7 juta euro.

Schalke telah menghubungi pihak Musaba. Kini, Mulder harus menghubungi Fenerbahçe untuk mengusulkan skema peminjaman.

Sejak kedatangannya pada Januari, Musaba telah tampil dalam 23 pertandingan resmi bersama Fenerbahçe. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak dua gol dan memberikan enam assist.

Pada bulan Maret, Voetbalzone melakukan wawancara mendalam dengan Musaba yang ambisius. Ia memiliki rencana masa depan yang jelas. “Saya ingin bermain sebanyak mungkin pertandingan dan memenangkan trofi. Apa pun yang terjadi, biarlah terjadi.”

“Bagi seorang pemuda yang lahir dan besar di Belanda serta pernah bermain di tim nasional junior Belanda, hal itu tentu saja tetap menjadi impian. Siapa tahu suatu hari nanti saya bisa bermain di turnamen besar. Itu akan luar biasa,” kata sang penyerang.