Anthony Martial tampaknya akan kembali ke LaLiga: "Kesepakatan sudah dekat"

Anthony Martial selangkah lagi melanjutkan kariernya bersama Málaga. Hal itu dilaporkan Santi Aouna dari Foot Mercato pada Rabu. Striker berusia 30 tahun itu sudah dua bulan tanpa klub, setelah pemutusan kontraknya dengan klub Meksiko, CF Monterrey.

"Málaga sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Anthony Martial," tulis Aouna di X. "Pembicaraan antara kedua pihak terus berkembang dan kesepakatan sudah dekat."

Málaga musim panas ini kembali promosi ke LaLiga setelah bertahun-tahun. Saat ini klub tersebut berada di posisi ke-18 klasemen liga, dengan tiga poin.

Musim lalu Martial masih bermain untuk Monterrey. Karena alasan yang tidak jelas, kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2027 diputus pada Juli. Martial pada akhirnya memainkan dua puluh pertandingan untuk klub Meksiko itu, dengan mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist.

Secara keseluruhan, karier Martial kini terancam meredup begitu saja. Pemain yang sudah tiga puluh kali membela tim nasional Prancis itu sempat menjadi sensasi pada masa mudanya di AS Monaco dan terlihat akan memenuhi potensinya ketika memulai dengan menjanjikan di Manchester United, yang membayar setidaknya 60 juta euro kepada klub dari kerajaan kecil tersebut untuk merekrutnya.

Namun, perkembangan sang penyerang kemudian cukup mandek. Masa peminjamannya di Sevilla gagal dan pada 2024 Manchester United memutus kontraknya. Saat itu Martial sedang cedera dan kontraknya memang akan habis.

Beberapa bulan kemudian, Martial meneken kontrak dengan AEK Athena, tempat yang meski ia mencetak sembilan gol untuk klub itu, tetap ingin segera melepasnya. Setelah itu, ia menjalani petualangan di Meksiko yang juga tidak sukses.