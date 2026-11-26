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Anthony Gordon terus membuktikan bahwa biaya besar yang dikeluarkan Barcelona untuk merekrutnya sepadan. Pada malam bersejarah di Liga Champions, ia melampaui rekor lama milik Cristiano Ronaldo. Pemain timnas Inggris itu menjadi motor permainan dominan Barcelona di Azerbaijan, sekaligus menunjukkan mengapa klub asal Catalunya tersebut bergerak begitu cepat untuk merekrutnya musim panas lalu.

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Gordon antar Barcelona raih kemenangan dominan di Baku

Gordon tampil sebagai pemain terbaik pada Rabu malam ketika Barcelona menang meyakinkan 4-1 atas Sabah di Liga Champions di Stadion Olimpiade Baku. Pemain sayap timnas Inggris itu mencetak dua gol di Azerbaijan dan menjadi motor kemenangan meyakinkan lainnya bagi Barcelona di Eropa.

Dua gol terbarunya melanjutkan musim debutnya yang impresif di Spanyol setelah transfer senilai 69 juta pound sterling pada Mei. Sempat disambut keraguan, Gordon kini mengoleksi lima gol dan lima assist di semua kompetisi, serta dengan cepat membuktikan diri sebagai salah satu rekrutan terbaik musim panas.

Pecahkan rekor Liga Champions Ronaldo dan Benzema

Dua gol ke gawang Sabah menjadikan Gordon pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak enam gol tandang di satu negara dalam satu tahun kalender. Jumlah itu melampaui rekor sebelumnya, yakni lima gol, yang dipegang bersama oleh dua mantan bintang Real Madrid: Cristiano Ronaldo, yang mencapainya di Turki pada 2013, dan Karim Benzema, yang menyamainya di Inggris pada 2022.

Dua gol tersebut juga membuat Gordon memegang rekor sepanjang masa Liga Champions untuk gol tandang terbanyak yang dicetak pemain Inggris di satu negara. Gol-gol terbarunya di Azerbaijan menambah empat gol yang ia cetak di negara itu bersama Newcastle saat menghadapi Qarabag pada kompetisi musim lalu.

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Tekad terus menyerang perpanjang catatan gemilang di Baku

Ketajaman Gordon di Baku menegaskan filosofi menyerang yang menjadi landasan kiprah Barcelona di Eropa. Ia menegaskan tim tamu tidak mengendurkan serangan meski sudah menguasai pertandingan. Seusai laga, ia berkata: "Bahkan ketika kami unggul 3-0, kami tidak berhenti menyerang. Kami terus berusaha mencetak gol. Itulah gaya kami, dan menurut saya itu sangat penting."

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Meski membawa pulang trofi pemain terbaik pertandingan dan mencatatkan dua rekor bersejarah, mantan penyerang Newcastle itu mengaku sedikit kecewa karena gagal mencetak hat-trick. Ia menambahkan: " Baku pasti tempat yang sangat istimewa bagi saya ... Saya seharusnya mencetak hat-trick lagi malam ini, tetapi saya menyia-nyiakan peluang itu dengan kaki kiri saya."

Laga tandang ke markas Deportivo dan duel melawan Manchester City menanti

Barcelona kini mengalihkan perhatian ke laga tandang melawan Deportivo akhir pekan ini. Gordon akan berusaha menambah catatan golnya musim ini. Menjaga ketajaman dalam menyerang akan sangat penting bagi Barcelona untuk mempertahankan momentum.

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Barcelona kemudian kembali berlaga di Eropa pada 8 Desember, saat menjamu Manchester City di Camp Nou. Dengan performa Gordon yang terus memecahkan rekor di kompetisi Eropa, laga itu akan menjadi ujian besar lainnya bagi rekrutan musim panas tersebut.