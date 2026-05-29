Anthony Gordon resmi menjadi pemain FC Barcelona dan langsung melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan saat perkenalannya

Anthony Gordon kini resmi menjadi pemain FC Barcelona. Penyerang ini didatangkan dari Newcastle United dengan nilai transfer lebih dari 80 juta euro dan menjadi rekrutan pertama Hansi Flick pada bursa transfer musim panas ini.

Transfer ini sudah lama menjadi perbincangan, namun kini telah dikonfirmasi secara resmi oleh klub Catalan tersebut. Gordon telah menandatangani kontrak selama lima musim di Barcelona.

Pada Jumat malam, langsung dilangsungkan sesi perkenalan pemain. Hal ini membuat banyak jurnalis terkejut: Gordon ternyata mampu menjawab beberapa pertanyaan dalam bahasa Spanyol yang lancar. “Percaya atau tidak, saya belajar bahasa Spanyol karena saya selalu tahu bahwa saya akan bermain untuk Barça,” jelasnya.

Sebelum musim lalu, Gordon juga sudah mengumumkan bahwa ia sedang belajar bahasa Spanyol, meskipun saat itu belum ada pembicaraan mengenai transfer. Acara perkenalan pemain pada Jumat itu tetap bisa disebut mengesankan.

“Saya siap menghadapi tantangan ini. Saya tahu sejarah klub ini dan para pemain top yang pernah mengenakan jersey ini,” lanjut Gordon. “Saya bangga berada di sini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk menjadi bagian dari tim terbaik di dunia.”

Meskipun Gordon tidak pernah ragu sedikit pun tentang kepindahannya ke Barça, ia menyebutkan telah melakukan percakapan yang sangat positif dengan pelatih Hansi Flick. “Setelah itu, saya menjadi semakin antusias. Flick tampak seperti pelatih yang hebat. Saya berharap kita bisa mencapai banyak hal bersama.”

Ia juga menyebut Frenkie de Jong, yang ia temui musim lalu di Liga Champions. Gordon hanya memiliki pujian untuk pemain yang telah 64 kali membela timnas Belanda itu. “Saat kami melawan Barcelona, kami menekan tinggi dan sebenarnya melakukan segalanya dengan baik, tetapi Pedri dan Frenkie menggagalkan rencana kami.”