Anthony Correia yang diminati dihadapkan pada klausul pelepasan di Telstar: ‘Saya sudah melihat kontraknya dan…’

Anthony Correia menanggapi rumor adanya klausul pelepasan dalam kontraknya di hadapan kamera NH Sport. Pelatih Telstar tersebut dikabarkan menjadi incaran serius klub-klub Eredivisie lainnya.

Jurnalis transfer Mounir Boualin mengungkap berita ini pekan ini. “Telstar meminta sekitar satu juta euro untuknya, tetapi jika Telstar terdegradasi, klub bersedia memberikan kelonggaran dan menyesuaikan nilai transfernya,” katanya dalam podcast Transfermind.

“Hebat! Benar-benar top, karena saya sudah melihat kontraknya dan itu pasti tidak ada di sana,” kata Correia sambil tertawa di depan kamera NH Sport. “Tapi saya pikir itu keren kalau memang ada di sana,” ujarnya dengan nada sinis.

“Saya benar-benar tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Saya belum membacanya, tapi lumayan sih, 1 juta. Bagus! Saya akan membaca kontrak saya sekarang karena saya benar-benar penasaran,” lanjut Correia sambil tertawa.

“Saya memang merasa ini mencolok, ya. Menurut saya, ini orang-orang yang sekadar mencoba peruntungan dan melihat bagaimana reaksinya. Begitulah kira-kira cara kerja media sosial, menurut saya. Saya tidak yakin. Sesekali saya memang sudah bilang ke anak-anak saya agar mereka tidak percaya begitu saja pada apa yang mereka baca.”

“Banyak hal memang tidak benar. Jadi saya tidak masalah, biarkan orang-orang menikmati keseruannya. Jika itu membuat hari Anda menyenangkan, silakan baca saja, tapi kami tetap fokus pada Telstar dan pertandingan Sabtu depan melawan FC Groningen.”

Telstar saat ini mengoleksi 27 poin, empat poin di atas peringkat ketujuh belas. Dengan enam pertandingan tersisa dan hasil-hasil bagus dalam beberapa pekan terakhir, Telstar memiliki peluang yang sangat nyata untuk bertahan di liga. Berkat penampilan apiknya, Correia sudah dikaitkan dengan AZ dan FC Utrecht.