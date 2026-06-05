Anthony Correia menunjukkan pengaruhnya dan membawa kekuatan penting bagi FC Utrecht

Guus Offerhaus melanjutkan kariernya bersama FC Utrecht, demikian dilaporkan Voetbal International. Bek berusia 25 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Telstar.

Dengan Offerhaus, Utrecht mendatangkan seorang pemain yang baru bersinar belakangan ini. Dua tahun lalu, ia memulai debutnya sebagai pemain sepak bola profesional di Telstar.

Offerhaus mengikuti jejak pelatihnya, Anthony Correia, dan akan segera menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun di Stadion Galgenwaard.

Secara total, Offerhaus telah tampil dalam 82 pertandingan resmi bersama Telstar. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak empat gol dan tujuh assist.

Utrecht berhasil mengalahkan FC Groningen dan SC Heerenveen dalam perebutan Offerhaus. Kehadiran Correia pada akhirnya menjadi faktor penentu.

Offerhaus adalah rekrutan ketiga Utrecht pada musim panas ini, setelah sebelumnya secara permanen merekrut Ángel Alarcón dari FC Porto. Talenta asal Jerman, Jamie Schuldes, didatangkan secara gratis dari RB Leipzig.

Utrecht juga berharap dapat merekrut Boy Kemper secara gratis. Beberapa waktu lalu, Jordy Zuidam telah menanyakan tentang Kaj Sierhuis.