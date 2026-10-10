Jeda internasional tidak disukai oleh setiap pelatih Eredivisie, tetapi bagi Anthony Correia jeda itu tidak datang pada saat yang buruk. Sang pelatih mengalami awal musim yang buruk bersama FC Utrecht, sehingga dalam beberapa pekan terakhir ia harus melakukan upaya pemulihan.

Selain berlatih sangat keras, ia melakukannya lewat cara team building yang istimewa: latihan militer yang sangat berat. “Saya bisa bilang, itu sangat berat. Tidak normal,” kata Correia kepada De Telegraaf.

“Pada satu titik Anda benar-benar menjadi lelah. Lalu secara fisik itu menjadi begitu berat, sehingga secara mental Anda akan diuji. Ya, itu benar-benar berat. Kalau saya tahu sebelumnya apa yang akan kami lakukan, mungkin saya akan bilang: ini untuk para pemain dan bukan untuk staf,” ujar Correia, yang berarti juga ikut ambil bagian bersama stafnya dalam uji ketahanan militer tersebut.

“Pada satu titik semua orang juga diam,” jelas Correia menggambarkan suasana di dalam kelompok. “Tak ada lagi yang berbicara, semua orang sedang bertahan hidup. Dan Anda harus bertahan hidup bersama, karena jika satu mata rantai menyerah, Anda harus melakukan tugas lain. Anda tidak menginginkan itu, karena Anda sudah begitu menderita secara fisik, sehingga Anda tidak ingin lebih banyak lagi.”

Justru aspek mental itulah yang penting, karena kepercayaan diri di Utrecht mencapai titik terendah setelah start buruk di Eredivisie. “Ide sebelumnya adalah bekerja pada performa di bawah tekanan, team building, menjadi lebih dekat satu sama lain, dan ketahanan mental. Semua itu tercapai,” kata Correia.

Pertandingan berikutnya UTR Eredivisie 06.15 WII

Sang pelatih sendiri juga harus mengerahkan segalanya. “Pada satu titik orang-orang mulai mendorong saya. Di depan ada pria yang menentukan tempo. Dia dari mereka. Anda tidak boleh tertinggal. Jadi mereka yang berada di belakang juga harus ikut. Jadi pada satu titik saya juga benar-benar didorong agar tetap bersama rombongan.”

Meski demikian, Correia tidak menyesali pilihannya. “Lihat, kegiatan seperti padel atau paintball juga menyenangkan dan itu juga membuat Anda lebih kompak. Hanya saja saya rasa di sini tekanan mental memang lebih diuji. Dan itu adalah hal yang, kalau Anda melihat pertandingan-pertandingan kami, mungkin akan paling bermanfaat bagi kami. Itu juga bisa Anda bawa ke lapangan.”

Apakah pendekatan keras itu berhasil, masih harus dibuktikan. Pada hari Minggu Utrecht melanjutkan kompetisi, dengan laga kandang melawan juru kunci Willem II.