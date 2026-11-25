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Pemasaran internasional, model bisnis baru, dan kecerdasan buatan: Masa depan sepak bola akan dibahas di SPORT MARKE MEDIEN, pertemuan puncak bisnis olahraga, pada 30 November dan 1 Desember 2026. Guy-Laurent Epstein dari UEFA, Karl Heinz Rummenigge, dan Peer Naubert (DFL) termasuk di antara peserta yang hadir di „House of Sports“ di Werksviertel, München.

Sepak bola menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan: pasar internasional dan model pendapatan baru menawarkan potensi pertumbuhan, sementara tuntutan terhadap daya saing ekonomi dan keterikatan penggemar terus meningkat. Cara memadukan tradisi dengan langkah bisnis baru menjadi salah satu tema utama SPORT MARKE MEDIEN di München tahun ini. Para perwakilan terkemuka dari federasi, liga, dan klub membahas masa depan bisnis sepak bola.

Antara pemasaran global dan persaingan ekonomi

Melalui perusahaan pemasaran bersama UC3, UEFA dan European Club Association (ECA) menggabungkan pemasaran kompetisi klub Eropa untuk putra dan putri. Dalam diskusi „Panduan Sepak Bola Klub UEFA“ bersama penasihat olahraga dan media Carsten Schmidt, Guy-Laurent Epstein, direktur eksekutif pemasaran UEFA, membahas dampak struktur ini terhadap mitra media dan sponsor, serta ketegangan antara kepentingan komersial, nilai-nilai UEFA, dan harapan penggemar.

Sepak bola Jerman juga harus mempertahankan posisinya dalam persaingan internasional. Karl-Heinz Rummenigge, yang lama menjabat CEO FC Bayern München dan menjadi anggota dewan pengawas sejak 2023, juga berdiskusi dengan Carsten Schmidt tentang kondisi ekonomi, sumber pendapatan baru, dan batas-batas pertumbuhan.

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Bundesliga dan klub-klubnya menuju pasar internasional

Jangkauan global saja belum menjamin relevansi yang berkelanjutan. Peer Naubert, direktur komersial Bundesliga, membahas pentingnya kemitraan lokal, perubahan dalam konsumsi media, dan konten yang disesuaikan bagi perkembangan internasional liga.

Direktur pelaksana Hannover 96, Henning Bindzus, menunjukkan bahwa pasar baru juga dapat dijangkau melalui pendekatan kreatif. Selain bekerja sama dengan klub Jepang FC Mito HollyHock, Hannover 96 menggandeng EPOCH untuk menghadirkan koleksi kartu perdagangan sendiri bagi pasar Jepang. Pendekatan ini memadukan pengembangan merek internasional dengan peluang komersial baru.

Tradisi sebagai fondasi untuk melangkah maju

Model bisnis dan struktur tidak hanya berubah di tingkat internasional, tetapi juga di dalam klub. TSV 1860 München menempuh cara baru untuk memadukan sejarahnya yang telah berlangsung lebih dari 165 tahun dengan dinamika bisnis. Dalam sesi bertajuk „Start-up TSV München von 1860: Tradisi mendorong langkah baru“, presiden klub Gernot Mang dan Tamara Pagel, CEO sponsor utama baru Dialog Versicherung, berbicara tentang penggalangan dana publik, kemitraan yang kuat, serta peran aktif penggemar dan anggota.

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Panel dan diskusi tentang sepak bola di SPORT MARKE MEDIEN tahun ini menunjukkan betapa eratnya perkembangan ekonomi, posisi internasional, dan identitas olahraga saling berkaitan.

Perwakilan dari banyak klub, termasuk Eintracht Frankfurt, Schalke 04, 1. FC Nürnberg, Vfl Bochum, HSV, dan Club Brugge, kembali akan hadir di München tahun ini. Studi terbaru SLC tentang popularitas Bundesliga juga akan dipresentasikan tahun ini.

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