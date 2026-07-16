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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

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Antara tetap bertahan atau hengkang... Al-Hilal menentukan nasib Salem Al-Dossari

Transfers
Al Hilal
S. Al-Dawsari
Saudi Arabia
World Cup
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kontrak bintang asal Arab Saudi tersebut akan berakhir pada akhir musim depan

Klub Al-Hilal telah memutuskan nasib bintang utama sekaligus kaptennya, Salem Al-Dossari, untuk musim depan, menyusul kabar yang mengaitkannya dengan kemungkinan hengkang dari tim.

Beberapa laporan media sebelumnya mengungkap bahwa Salem Al-Dossari hampir pindah ke Al-Diriyah atau Liga Qatar pada musim depan, mengingat ia tidak lagi masuk dalam rencana pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang saat ini menjabat sebagai manajer teknis Al-Hilal.

Laporan lain juga menyebutkan keinginan Inzaghi untuk mengandalkan "Tornado" dari bangku cadangan, yang semakin memperkuat kemungkinan kepergiannya dari tim.

Namun, surat kabar Saudi “Al-Youm” menegaskan bahwa klub Al-Hilal telah memutuskan untuk mempertahankan Salem Al-Dossari pada musim depan, tanpa menyetujui kepindahannya.

Musim depan akan menjadi musim terakhir bagi bintang Saudi tersebut bersama “Al-Zaeem”, di mana ia menandatangani kontrak pada tahun 2025 yang berlaku selama dua musim dan berakhir pada akhir musim 2026–2027.

Perlu dicatat bahwa Salem Al-Dossari merupakan salah satu legenda terkemuka Al-Hilal sepanjang sejarah, namun ia mengalami penurunan performa bersama tim tersebut pada musim lalu di bawah asuhan Inzaghi, serta saat membela tim nasional Saudi.

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