Ransford Königsdörffer, yang pindah ke Mainz secara gratis pada musim panas dan masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua pada Minggu, menerima umpan terobosan dari Philipp Mwene di belakang garis pertahanan terakhir HSV, lalu melesat meninggalkan bek utama Sebastian Bornauw untuk melewatinya dan menceploskan bola yang tak mampu dihalau Daniel Heuer Fernandes menjadi gol kelima Mainz ke gawang Hamburg. Setelah itu, Königsdörffer melakukan sprint perayaan, selebrasi meluncur dengan lutut, serta banyak gestur dengan tangan di belakang telinga ke arah penonton.

Provokasi ini, selebrasi ekspresif setelah mencetak gol melawan mantan klub, apalagi baru beberapa pekan setelah perpisahan, akan selalu dinilai seperti itu, dan kembali membangunkan Volkspark. Siulan dan cemoohan terhadap Königsdörffer pun terdengar. Para pemain HSV juga bereaksi. Kapten Nicolai Remberg berjalan tegas ke arah kerumunan selebrasi Mainz untuk meminta penjelasan dari mantan rekannya itu.

"Saya sangat suka Ransi. Saya juga sangat akrab dengannya," kata Remberg setelah laga kepada DAZN. "Tapi saya adalah kapten klub ini dan kalau ada seseorang merayakan gol di depan fans kami, bagi saya itu tidak pantas, jadi saya harus ke sana. Saya harus mengatakan itu."

Ia mengaku langsung memberi tahu Königsdörffer bahwa ia menilai aksinya "sama sekali tidak benar". "Dia pernah bermain di sini. Lalu merayakannya seperti itu, sebesar itu, dan seekstrem itu - lalu kalau Anda melakukan selebrasi meluncur dengan lutut, mungkin itu juga tidak keren."

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"Kadang sudah di bawah garis batas": Remberg ikut merasakan yang dialami mantan rekannya

Namun, Remberg juga menunjukkan pemahaman terhadap Königsdörffer, yang pada musim lalu sempat menjadi sasaran kritik keras.

"Dari luar, orang sama sekali tidak tahu seberapa parah penghinaan yang dia terima. Karena itu mungkin saya tidak bisa bilang sekarang bahwa saya memahaminya, tetapi memang kadang benar-benar sudah di bawah garis batas, apa yang saya dengar," jelas Remberg. "Mungkin itu yang baru keluar darinya saat itu, begitu perasaan saya, karena setelahnya dia juga ingin tos."

Mantan pemain HSV Sonny Kittel, yang pernah bermain bersama Königsdörffer, berbicara dengan lebih tidak simpatik. "Keterlaluan!" tulisnya dalam komentar sebuah video di kanal Instagram DAZN.

Sementara Königsdörffer sendiri tidak berkomentar, kedua pelatih berupaya meredakan situasi. "Saya tidak mau membesar-besarkan ini. Saya tidak peduli siapa melakukan apa setelah sebuah gol," kata Merlin Polzin. "Biarkan para pemain menyelesaikannya di antara mereka sendiri." Pelatih Hamburg itu menambahkan, ia punya hal lain yang harus dibahas setelah kalah 0-5.

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Königsdörffer memainkan peran penting dalam promosi dan bertahan di liga

"Tentu saja hal seperti itu tidak boleh berlebihan. Tapi saya rasa seorang pemain seharusnya boleh bergembira ketika dia mencetak gol," kata pelatih Mainz Urs Fischer. Bagi Remberg, pada Minggu itu tetap ada "sedikit ganjalan". Namun, hubungan pribadinya dengan mantan rekannya itu tidak akan lama terganggu karenanya.

Sebelum pertandingan, Königsdörffer menerima hadiah perpisahan dari direktur olahraga HSV Claus Costa atas masanya di Hamburg. Pemain 24 tahun itu datang ke HSV dari Dynamo Dresden pada 2022 dan telah mencatatkan 138 pertandingan untuk Die Rothosen. Pada musim 2024/25 ia punya andil besar dalam promosi, sementara pada musim sebelumnya ia merupakan pemain inti HSV dan menyumbang lima gol untuk memastikan tim bertahan di liga.