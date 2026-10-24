Sebelum José Mourinho berubah menjadi salah satu sosok paling kontroversial di dunia sepak bola, dan sebelum namanya terkait dengan konflik-konfliknya yang terkenal dengan Barcelona serta para bintangnya, ia memiliki sebuah kisah yang sama sekali berbeda di dalam klub Catalunya itu; sebuah kisah yang bermula dari seorang pemuda necis yang menarik perhatian dengan ketampanan dan karismanya, serta memicu rumor-rumor aneh di sekitarnya, sebelum akhirnya ia menunjukkan kemampuannya berkat pengetahuan taktiknya dan kecakapannya berkomunikasi dengan para pemain, hingga perlahan beralih dari peran sebagai penerjemah menjadi salah satu otak paling menonjol di dalam tim kepelatihan.

Di Barcelona, Mourinho bukan sekadar asisten pelatih asal Inggris Bobby Robson, melainkan sosok luar biasa yang mampu meraih rasa hormat para pemain dan jurnalis. Bahkan, sebagian melihatnya sebagai kakak bagi para bintang tim, sementara yang lain lebih awal menemukan kemampuannya membaca pertandingan dan menganalisis lawan. Di antara detail-detail fase itu, terungkap situasi-situasi lucu serta rahasia-rahasia pribadi yang menceritakan bagaimana perjalanan pelatih asal Portugal itu menuju puncak bermula.

Ketika Mourinho tiba di Barcelona, ia nyaris menjadi seorang pemuda tak dikenal di dunia sepak bola, tetapi ia tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi pusat perhatian para jurnalis. Berkat penampilannya yang necis, rambutnya yang gelap, dan kepribadiannya yang percaya diri, sebagian pekerja di lingkungan media Catalunya menjulukinya "Si Pemuda Martini", merujuk pada sosok yang muncul dalam sebuah iklan terkenal minuman Martini, yang diperankan oleh model busana asal Amerika Max Parrish.

Bintang iklan tersebut adalah seorang pria necis dan memikat, mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam, serta mengusapkan ibu jarinya pada bibir bawahnya dalam sebuah gerakan mencolok yang seolah menghapus bekas lipstik. Mourinho tidak merasa terganggu dengan perbandingan ini, justru ia menanggapinya dengan jenaka dan menganggap julukan itu sebagai semacam pujian. Bahkan, ia menirukan gerakan model itu di beberapa kesempatan, baik sendirian maupun saat berbincang dengan para jurnalis yang meliput berita Barcelona.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pada periode itu, pelatih muda asal Portugal tersebut berhasil membangun hubungan baik dengan sejumlah besar jurnalis, yang dengan cepat terbiasa dengan kehadiran dan cara bicaranya. Namun, perhatian terhadap penampilan dan kepribadiannya tidak hanya sebatas kekaguman, karena hal itu membuka pintu bagi rumor-rumor aneh yang mulai menyebar tentangnya, meskipun media sosial saat itu belum muncul dalam bentuk seperti yang kita kenal sekarang.

Rumor aneh dan pertanyaan mengejutkan: perjuangan mengukuhkan posisi

Ketampanan Mourinho, usia mudanya, dan caranya berinteraksi dengan orang lain memicu rasa penasaran sebagian orang di sekitarnya, bahkan sampai beredar klaim tentang orientasi seksualnya, di samping rumor yang menyebut bahwa hubungannya dengan Bobby Robson melampaui batas pekerjaan dan persahabatan, menurut surat kabar Spanyol "AS".

Salah seorang jurnalis, yang mengaku bertanya-tanya saat pertama kali bertemu pelatih asal Portugal itu: "Dari mana datangnya pemuda tampan ini?", menceritakan bahwa ia memutuskan untuk menghadapinya secara langsung dengan pertanyaan apakah ia homoseksual, sebelum wawancara dimulai.

Mourinho menerima pertanyaan itu dengan sikap sportif, tetapi ia menjawab dengan balasan tajam yang menyertakan sindiran terhadap saudari-saudari orang yang menyebarkan rumor tersebut. Meskipun jawaban itu tidak layak dipublikasikan dalam bentuk aslinya, Mourinho meminta jurnalis itu memasukkannya ke dalam wawancara, sebagai isyarat bahwa ia tidak ingin mengabaikan apa yang dikatakan tentangnya atau membiarkan rumor menentukan citranya di mata orang lain.

Terlepas dari kisah-kisah pribadi itu, Mourinho menyadari bahwa keberadaannya di Barcelona adalah kesempatan luar biasa untuk membuktikan diri, dan bahwa ia harus melampaui citra yang melekat padanya di awal, dari seorang pemuda necis yang bekerja sebagai penerjemah menjadi seorang pria yang memiliki pengetahuan teknis yang memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Mourinho tiba di Barcelona pada fase yang bergejolak dalam sejarah klub. Beberapa bulan sebelumnya, presiden Josep Lluís Núñez mengambil keputusan mengejutkan dengan memecat Johan Cruyff, kemudian mengontrak Bobby Robson, yang merupakan salah satu nama yang diupayakan presiden Barcelona untuk direkrut.

Robson saat itu bekerja di Porto setelah sebelumnya melatih Sporting Lisbon, dan tiba di klub Catalunya tersebut pada usia enam puluh tiga tahun, dengan berbekal pengalaman panjang yang ia peroleh sepanjang kariernya, terutama pengalamannya bersama Ipswich Town pada akhir tahun 1970-an, lalu memimpin timnas Inggris pada tahun 1980-an.

Mourinho menemani pelatih asal Inggris itu ke Barcelona, setelah bekerja dengannya sebagai penerjemah selama masa keduanya di Sporting Lisbon. Pria Portugal itu, yang saat itu berusia tiga puluh tiga tahun, memandang langkah ini sebagai sebuah tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan posisinya secara profesional. Dan memang, ia beralih dari penerjemah menjadi asisten pelatih, tetapi ia harus mengerahkan upaya besar untuk membuktikan bahwa perannya melampaui sekadar menyampaikan kata-kata antara pelatih dan para pemain.

Jurnalis Marcos López, yang bekerja di surat kabar "El Periódico" dan ikut meliput peristiwa-peristiwa melalui radio "Cadena SER", menegaskan bahwa Mourinho tidak nyaman disebut sebagai penerjemah, terutama karena peran itu pada awalnya diemban oleh jurnalis Graham Turner, lalu oleh pegawai klub Txemi Terés.

López menjelaskan bahwa Mourinho adalah anggota penting dalam tim kepelatihan Robson, dan bahwa posisinya di dalam tim bukanlah cerminan tugas kebahasaannya, melainkan hasil dari keterlibatan nyatanya dalam pekerjaan teknis dan taktis.

Guardiola dan Enrique: bagaimana Mourinho meraih rasa hormat para pemain?

Keberhasilan awal Mourinho tidak terbatas pada hubungannya dengan tim kepelatihan, melainkan meluas hingga ke ruang ganti, di mana ia dengan cepat memukau para pemain dengan pengetahuannya tentang sepak bola dan kemampuannya memahami detail-detailnya.

Jurnalis Luis Martín, yang bekerja di surat kabar "Sport" pada fase itu, mengenang bahwa para pemain membicarakan Mourinho dengan kagum, bahkan sebagian dari mereka berkata: "Pria ini benar-benar bisa bermain", merujuk pada pemahamannya tentang permainan dan kemampuannya mendiskusikan detail-detail teknis dengan cara yang meyakinkan.

Di sisi lain, jurnalis Fabián Ortiz berpendapat bahwa selisih usia antara Mourinho dan Robson membantu pria Portugal itu mendekatkan diri dengan para pemain. Sementara sebagian dari mereka memandang pelatih veteran asal Inggris itu sebagai sosok ayah, Mourinho tampak lebih dekat dengan mereka dari segi usia dan minat, seolah seorang kakak yang bisa mereka ajak bicara dengan mudah.

Ortiz menyebutkan bahwa ia bukanlah pengagum Mourinho, bahkan ia melihatnya sebagai orang yang berusaha naik tangga sosial, tetapi ia mengakui bahwa kedekatannya dengan para pemain membantunya membangun hubungan yang kuat di dalam tim.

Hal itu tidak hanya berkaitan dengan kepribadian semata, karena gaya Mourinho dalam menghadapi para pemain berbeda dari cara yang diterapkan Robson dalam beberapa aspek kepelatihan. Menurut Luis Martín, pelatih asal Inggris itu terkadang mengandalkan metode tradisional dalam mempelajari lawan, seperti mengumpulkan para pemain untuk menonton satu pertandingan penuh melalui video, yang menimbulkan kebosanan bagi sebagian dari mereka, bahkan Robson sendiri terkadang tertidur selama sesi-sesi tersebut.

Adapun Mourinho, ia cenderung menyajikan informasi dengan cara yang lebih langsung, dengan fokus pada detail-detail yang dibutuhkan para pemain di dalam lapangan, menjelaskan titik-titik kekuatan dan kelemahan lawan, di samping memberi mereka saran-saran praktis yang membantu mereka bersiap menghadapi pertandingan.

Dengan demikian, hubungannya dengan sejumlah pemain yang memiliki hasrat besar terhadap sepak bola pun semakin erat, di antaranya Pep Guardiola, Luis Enrique, Abelardo, dan Luís Figo, hingga ia menjadi salah satu suara yang mendapat perhatian di dalam ruang ganti.

Dari tribune ke ruang ganti: otak taktik yang mendahului zamannya

Aspek taktik adalah salah satu alasan terpenting yang membantu Mourinho mengukuhkan posisinya di Barcelona. Marcos López menyebutkan bahwa pria Portugal itu memiliki bakat yang jelas dalam menonton sepak bola dan menganalisis apa yang terjadi di dalam lapangan, selain itu ia adalah salah satu pelatih pertama di Camp Nou yang lebih memilih memantau pertandingan dari tribune ketimbang duduk di bangku cadangan.

Menurut pandangan Mourinho, posisi ini memberinya sudut pandang yang lebih luas, dan membantunya memahami pergerakan para pemain serta ruang-ruang yang muncul selama pertandingan. Ia tidak sekadar mengamati, melainkan turun ke ruang ganti pada jeda babak untuk menyampaikan catatan-catatannya dan membenahi beberapa posisi pemain.

Kemampuan ini memberinya tanggung jawab menyusun laporan teknis tentang lawan-lawan Barcelona, dalam sebuah tugas yang menggabungkan pekerjaan asisten teknis dengan fungsi-fungsi yang diemban para analis performa dalam sepak bola modern. Peran ini saat itu masih belum banyak dikenal luas, yang memberi Mourinho ruang tambahan untuk menunjukkan kemampuannya mengumpulkan informasi dan mengubahnya menjadi instruksi yang dapat diterapkan.

Salah satu kisah mengungkap sejauh mana tekadnya menuntaskan tugas ini apa pun kesulitannya. Luis Martín menceritakan bahwa ia bertemu Mourinho di Beograd, saat Barcelona bersiap menghadapi Red Star di Piala Winners Eropa. Perjalanan itu bertepatan dengan akhir pekan ketika tim Catalunya menjalani pertandingan melawan Compostela, pertandingan yang menyaksikan Ronaldo mencetak golnya yang terkenal setelah aksi solo individu yang memukau.

Namun, Mourinho tidak dapat menyaksikan langsung pertandingan Barcelona, karena ia ditugaskan memantau pertandingan tim lawan di sebuah kota yang berjarak sekitar empat jam perjalanan mobil, demi menyusun laporan teknis tentang tim tersebut. Pria Portugal itu tidak ragu menyewa mobil Mercedes putih beserta sopir untuk mencapai stadion, tetapi perjalanan itu mengalami krisis mendadak setelah salah satu ban bocor, dan sopir tidak mampu menggantinya dengan cepat, yang mengancam membuat Mourinho terlambat tiba di pertandingan.

Pada akhirnya, Mourinho sendiri yang mengganti ban itu, dibantu oleh Javier Ferrándiz, fotografer surat kabar "Sport", yang berjalan di belakang mereka dengan mobil lain dan berhenti untuk memberikan bantuan. Terlambat dari jadwal pertandingan bukanlah pilihan bagi pelatih muda itu, yang siap menanggung kerepotan demi menuntaskan tugasnya.

Malam-malam riuh dan setelan Barcelona: hubungan yang melampaui batas sepak bola

Hubungan Mourinho dengan para jurnalis tidak terbatas pada konferensi pers, lapangan, dan laporan teknis, melainkan meluas hingga ke kehidupan sosial, karena ia terbiasa mengunjungi bar-bar kekinian dan berbaur dengan para pekerja di lingkungan media.

Di antara situasi-situasi yang tetap melekat dalam ingatan para jurnalis adalah malam ketika Mourinho berkumpul dengan sekelompok dari mereka di sebuah bar di Solna, selama periode Barcelona menjalani pertandingan persahabatan melawan Elfsborg sebagai persiapan musim baru.

Namun, malam itu mengambil jalur yang tak terduga, setelah mereka yang hadir mengetahui bahwa bar tersebut menggelar kontes untuk memilih "Ratu Kaus Basah", sebelum suasana berakhir dengan perkelahian tangan kosong di antara beberapa orang yang hadir.

Fabián Ortiz mengenang kembali malam itu, menjelaskan bahwa yang paling membuatnya heran bukanlah keberadaan Mourinho di tempat itu, melainkan ia mengenakan setelan olahraga berlogo Barcelona. Detail-detail itu mencerminkan sisi berbeda dari kepribadian pelatih asal Portugal itu, yang mampu berbaur dengan lingkungan klub dan kehidupan sehari-harinya, jauh dari citra resmi yang dituntut tugasnya di dalam tim kepelatihan.

Keterikatan Mourinho dengan Barcelona tidak hanya bersifat profesional, melainkan meluas hingga ke Catalunya itu sendiri, tempat ia menjalani periode penting dalam hidupnya dan merasa menjadi bagian dari masyarakat setempat. Marcos López mengenang bahwa ia mewawancarai Mourinho di kota Sitges, setelah pelatih asal Portugal itu tinggal di salah satu hotel pada masa-masa awalnya sebelum ia menemukan sebuah rumah di kota tersebut.

Menurut López, Mourinho merasa menjadi salah satu penduduk setempat, dan memperlakukan tempat itu sebagai rumahnya, sementara Luis Martín menyebutkan bahwa ia menjadi seperti anggota keluarga bagi banyak orang di Sitges.

Gambaran ini tampak sama sekali berbeda dari hubungan tegang yang mengikat Mourinho dengan Barcelona pada fase-fase berikutnya dalam kariernya, terutama ketika ia menjadi pelatih Real Madrid, dan terlibat konflik-konflik sengit dengan sejumlah ikon klub Catalunya itu.

Namun, tahun-tahun pertamanya mengungkap bahwa hubungan itu tidak dimulai dengan permusuhan, melainkan dengan kekaguman, kedekatan, dan kepercayaan, dan bahwa Mourinho pada suatu masa pernah menjadi bagian dari lingkungan teknis dan sosial Barcelona.

Van Gaal memberinya kesempatan: awal jalan menuju kursi pelatih

Dengan kepergian Bobby Robson dan perekrutan pelatih asal Belanda Louis van Gaal, masa depan Mourinho di Barcelona tampak terancam. Pelatih baru itu tiba bersama staf kepelatihannya sendiri, di antaranya Van der Lem dan Hoek, yang memicu pertanyaan tentang kemungkinan kelanjutan asisten asal Portugal itu.

Namun, Louis van Gaal, setelah bertemu Mourinho dan mengetahui kemampuan taktiknya, memutuskan untuk mempertahankannya dalam tim kepelatihan. Hubungan kerja yang berlandaskan kepercayaan pun dengan cepat terjalin di antara keduanya, karena pelatih asal Belanda itu menyadari bahwa Mourinho memiliki pengetahuan teknis yang dapat dimanfaatkan di dalam tim.

Kepercayaan ini mencapai tingkat memberinya kesempatan melatih Barcelona untuk pertama kalinya pada semifinal Piala Catalunya, sebuah langkah yang mengejutkan orang-orang di sekitar klub, tetapi menjadi tonggak penting dalam kariernya.

Setelah bertahun-tahun bekerja di balik layar, Mourinho kian mendekati peran yang kelak akan membesarkan namanya: pelatih yang memiliki gagasan-gagasannya sendiri, tahu bagaimana menunjukkan kepribadiannya, dan memanfaatkan detail-detail kecil untuk menciptakan perbedaan.

Dengan demikian, pengalaman Barcelona bukan sekadar tonggak yang berlalu dalam perjalanan karier Mourinho, melainkan fase ketika ia beralih dari seorang pemuda tak dikenal dan penerjemah menjadi asisten pelatih yang mendapat rasa hormat para pemain dan kepercayaan para pelatih besar.

Di antara julukan "Si Pemuda Martini", rumor-rumor aneh, perjalanan-perjalanan melelahkan untuk memantau lawan, dan hubungan yang ia bangun dengan bintang-bintang seperti Guardiola dan Enrique, terbentuklah ciri-ciri sebuah kepribadian sepak bola yang kelak akan menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dan paling kontroversial di dunia kepelatihan.