Surat kabar dan media Maroko terpecah dalam menilai perjalanan tim nasional “Singa Atlas” setelah tersingkir dari perempat final Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 2-0 dari Prancis, di mana sebagian besar media memuji performa keseluruhan tim dan perjalanan mereka di turnamen tersebut, sementara yang lain melontarkan kritik tajam terhadap penampilan para pemain dalam pertandingan tersebut.

Timnas Maroko mengakhiri perjalanannya di turnamen ini pada babak perempat final, mengulangi skenario edisi 2022 ketika mereka juga tersingkir oleh Prancis, namun setelah mencatatkan penampilan yang mengesankan pada edisi kali ini, dengan hasil imbang melawan Brasil dan menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 16 besar.

Meskipun demikian, timnas Maroko gagal mengulangi prestasinya pada edisi sebelumnya, yaitu mencapai babak semifinal.

"Dengan Kepala Tegak"

Surat kabar "Le Matin" menilai bahwa timnas Maroko tersingkir dari turnamen ini "dengan kepala tegak", menegaskan bahwa partisipasinya kali ini telah mengukuhkan posisinya di antara tim-tim besar dunia.

Surat kabar tersebut menulis bahwa Maroko meninggalkan kompetisi setelah menjalani kampanye yang luar biasa, yang ditandai dengan ketangguhan, disiplin, dan kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim terkuat, sambil menambahkan bahwa pencapaian ini menegaskan bahwa apa yang diraih di Piala Dunia Qatar 2022 bukanlah sekadar pengecualian, melainkan sebuah tonggak dalam perjalanan perkembangan berkelanjutan sepak bola Maroko.

Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa tim “Singa Atlas” kini telah menjadi salah satu tim terkemuka di dunia, sekaligus mengungkapkan optimismenya terhadap perkembangan lebih lanjut dalam beberapa tahun mendatang.

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"Keluar dari pintu besar"

Sementara itu, situs “Le360 Sport” berpendapat bahwa timnas Maroko kali ini berhadapan dengan timnas Prancis yang lebih kuat dan efektif, yang berhasil memanfaatkan momen-momen krusialnya untuk memastikan tiket lolos.

Situs tersebut menegaskan bahwa pasukan pelatih Mohamed Wahbi meninggalkan turnamen “dengan kepala tegak”, sambil menyoroti bahwa Maroko, sebagai satu-satunya tim Arab dan Afrika yang mencapai perempat final, tidak perlu malu setelah kalah dari salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara.

Situs tersebut menambahkan bahwa edisi ini menandai berakhirnya mimpi generasi yang luar biasa, namun pada saat yang sama menegaskan lompatan besar yang dicapai sepak bola Maroko sejak Piala Dunia Qatar, dengan menilai bahwa masa depan masih menjanjikan banyak hal, terutama dengan Maroko yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.

Pujian atas Penampilan Meski Ada Perbedaan Kemampuan

Sementara itu, surat kabar Maroko “Al-Akhbar” menggambarkan penampilan tim nasional melawan Prancis sebagai penampilan yang membanggakan dan kompetitif, meskipun mengakui keunggulan tim Prancis.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa lolos ke perempat final tetap merupakan pencapaian bersejarah baru bagi sepak bola Maroko, dan mencerminkan perkembangan berkelanjutan tim nasional di kancah internasional.

Kritik Pedas

Sebaliknya, surat kabar “Al-Masaa” menggunakan nada yang lebih tajam, dengan menilai bahwa timnas Maroko tampil jauh dari performa yang ditunjukkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Surat kabar tersebut melontarkan kritik langsung kepada kapten tim, Achraf Hakimi, dengan menegaskan bahwa ia tidak memberikan kontribusi seperti biasanya di sayap kanan, sementara kesalahan individu turut menggagalkan upaya membangun serangan.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa tim nasional tidak memanfaatkan periode-periode keunggulannya selama pertandingan, dengan menilai bahwa bersaing melawan tim-tim besar menuntut pemanfaatan peluang dan tidak sekadar mengikuti ritme lawan tanpa efektivitas serangan.

Surat kabar tersebut mengakhiri ulasannya dengan menyatakan bahwa timnas Maroko kurang berani, dan menggambarkan penampilannya melawan Prancis sebagai “tim hantu”, serta menilai bahwa kegagalan ini menimbulkan banyak tanda tanya mengenai kemunduran mendadak tersebut.