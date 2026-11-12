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Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, mendapati dirinya berada di tengah kontroversi baru di Amerika Serikat.

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Menurut surat kabar "The Guardian", sebuah pengaduan telah diajukan kepada otoritas pajak Amerika Serikat terkait pembantu rumah tangga presiden FIFA Gianni Infantino.

Sebuah pengaduan telah diajukan kepada Internal Revenue Service Amerika Serikat yang menuntut penyelidikan atas tuduhan bahwa salah satu individu yang tercatat dalam daftar gaji FIFA bekerja secara pribadi sebagai pembantu rumah tangga bagi Gianni Infantino.

Jika otoritas pajak Amerika Serikat menyelidiki persoalan ini dan tuduhan tersebut terbukti benar, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) bisa kehilangan statusnya sebagai organisasi yang dibebaskan dari pajak di Amerika Serikat.

FIFA memiliki status 501(c)(4) di negara tersebut, sebuah klasifikasi untuk organisasi "yang didirikan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat demi tujuan amal, pendidikan, atau rekreasi".

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Pengaduan tersebut, yang telah dilihat oleh surat kabar The Guardian dan didukung oleh sejumlah dokumen, menyatakan bahwa seorang individu "melakukan pekerjaan rumah tangga secara eksklusif untuk presiden FIFA Gianni Infantino dan istrinya Lina Infantino di kediaman mereka di Miami, sementara ia menerima kompensasi atau tunjangan melalui sebuah entitas yang berafiliasi dengan FIFA", dan menegaskan bahwa "pimpinan tertinggi, yang bertindak dalam kapasitas resminya dan atas nama FIFA, telah menyalahgunakan status pembebasan pajak entitas tersebut.

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Pengaduan itu menambahkan: "Jika dana atau sumber daya organisasi digunakan untuk membayar biaya layanan yang menguntungkan keluarga salah satu pemimpin, maka pengaturan ini menimbulkan pertanyaan serius seputar keuntungan pribadi, pelaporan keuangan, kompensasi, dan tata kelola".

Pengaduan itu melanjutkan: "Dokumen-dokumen ini juga menimbulkan pertanyaan seputar keakuratan data yang tercantum dalam catatan ketenagakerjaan, gaji, pajak, dan imigrasi. Kami menuntut pihak-pihak terkait untuk menyelidiki catatan asli dan menentukan apa yang terjadi".

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Infantino dan hubungannya dengan Trump di bawah pengawasan

Kabar ini datang pada saat aktivitas FIFA, khususnya keterlibatan Infantino dalam proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) yang gagal dan hubungannya dengan pemerintahan Trump, akan menjalani pengawasan intensif dari para politisi Demokrat di Amerika Serikat pasca "gelombang biru" dalam pemilu sela.

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Seorang juru bicara anggota kongres Jamie Raskin, anggota senior Komite Yudisial DPR Amerika Serikat, menyatakan bahwa komite tersebut belum meminta dokumen terkait pembantu rumah tangga itu, tetapi "mencermati perkembangan ini dari dekat".

Seorang juru bicara FIFA berkata: "Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan rumah tangga presiden FIFA merupakan urusan pribadi; namun demikian, untuk menghindari kesalahpahaman, biaya pegawai rumah tangga mana pun ditanggung oleh presiden FIFA secara pribadi".

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Seandainya pengaduan ini dipertimbangkan, kemungkinan besar prosesnya memakan waktu berbulan-bulan untuk dirampungkan, dan biasanya hasil penyelidikan otoritas pajak Amerika Serikat tidak dipublikasikan.

Meski demikian, setiap tindakan yang diambil berdasarkan hal itu akan tersedia untuk umum.

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Siapa yang mengajukan pengaduan terhadap Infantino?

Pengaduan tersebut diajukan oleh pengacara Abed Ayoub, yang berdomisili di Washington D.C., spesialis hukum imigrasi, yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif nasional Komite Amerika-Arab Anti-Diskriminasi.

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Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyatakan: "Kami mendesak media untuk bersikap bertanggung jawab. Dan sebagaimana disampaikan FIFA pada Agustus lalu, jelas ada upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi dari sejumlah pihak untuk melemahkan FIFA dan presidennya. FIFA menyambut baik pengawasan yang sah, tetapi pengawasan bukanlah pembenaran untuk membesar-besarkan tuduhan palsu. Dan jika laporan-laporan tersebut tidak akurat atau menyesatkan, FIFA akan terus menghadapinya secara langsung dan tegas".

Blatter menyebut Infantino sebagai diktator

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Pendahulunya, Sepp Blatter, menggambarkan Infantino sebagai "diktator" yang "tidak lagi mengakui batasan".

Blatter, yang memimpin FIFA selama 17 tahun sebelum mengundurkan diri di tengah skandal korupsi di organisasi tersebut, menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah wawancara dengan majalah Der Spiegel Jerman. Blatter mengkritik skema Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA Peace Prize, dan yang terpenting, menurutnya, pembatalan larangan bermain bagi Folarin Balogun, pemain Amerika Serikat, setelah menerima kartu merah selama Piala Dunia.

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Blatter berkata: "FIFA sedang menderita. Saat ini ia dipimpin oleh seseorang yang membiarkan dirinya buta".

Ia menggambarkan Peace Prize tersebut sebagai sesuatu yang "memalukan", seraya berkata: "Mengapa melakukan hal seperti itu? Infantino memberikan penghargaan perdamaian kepada seseorang yang melancarkan perang terhadap Iran tak lama setelah itu?".

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Dalam penilaiannya terhadap proyek Federasi Sepak Bola Internasional, yang ditinggalkan setelah kecaman internasional yang luas, Blatter berkata: "Infantino tidak lagi peduli pada batasan. Ia tidak memahami apa pun dari semua ini".

Ia menggambarkan kontroversi Balogun sebagai yang "terburuk", seraya berkata: "Hukum bisa ditafsirkan, tetapi aturan permainan harus diterapkan kepada semua orang, dan tidak bisa ditafsirkan".