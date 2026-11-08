Laga melawan Barcelona bukan sekadar ujian sepakbola baru bagi Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, melainkan datang di momen yang luar biasa bagi bintang asal Argentina itu, yang mendapati dirinya berada di bawah sorotan sebelum pertandingan dimulai, setelah Enrique Cerezo, presiden klub, kembali membuka berkas hubungannya dengan para suporter, menuntutnya untuk membuktikan nilainya di atas lapangan hijau.

Pada malam ketika semua orang menantikan penampilan luar biasa dari sang Spider, Alvarez menyuguhkan sejumlah kilasan yang menegaskan ketajaman dan kemampuannya untuk menciptakan perbedaan, tetapi di sisi lain ia menyia-nyiakan peluang-peluang penting yang semestinya bisa mengubah jalannya laga, yang berakhir dengan kekalahan Atletico Madrid dari Barcelona dengan skor 1-2, Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol.

Di antara menciptakan gol dini dan menyia-nyiakan dua peluang yang nyaris pasti menjadi gol, pertanyaan terpenting tetap tersisa: apakah Alvarez telah menyuguhkan hal yang cukup untuk meyakinkan para suporter Atletico Madrid bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan mereka kembali?

Cerezo menempatkan Alvarez di hadapan ujian para suporter

Kisah ini bermula sebelum peluit kick-off, ketika Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, tampil di hadapan media saat jamuan makan siang tradisional para direktur yang biasa mendahului laga-laga besar, untuk berbicara mengenai kontroversi seputar masa depan Julian Alvarez dan hubungannya dengan klub.

Cerezo berkata: "Persoalan Alvarez telah diselesaikan pada waktunya. Kami telah mengatakan apa yang harus kami katakan, dan urusan itu selesai. Tidak perlu lagi membicarakan Julian terkait Barcelona. Hari ini, Julian harus membuktikan dirinya di atas lapangan. Jika kalian mengatakan bahwa dia harus menjadi bintang pertandingan, maka dia akan menjadi bintang."

Ketika ditanya mengenai sikap suporter Atletico Madrid terhadap penyerang asal Argentina itu, presiden klub menyerahkan keputusan kepada para suporter, seraya berkata: "Basis penggemar adalah pihak yang berhak memutuskan, dan jika mereka punya sesuatu untuk disampaikan, mereka akan menyampaikannya. Tetapi saya rasa persoalan ini sudah benar-benar tuntas bagi kami."

Media juga mengajukan pertanyaan kepadanya mengenai cara terbaik bagi Alvarez untuk meminta maaf kepada para suporter, dan apakah mencetak satu gol ke gawang Barcelona sudah cukup untuk itu, lalu Cerezo menjawab dengan nada yang sarat harapan: "Bukan satu gol, melainkan dua gol ke gawang Barcelona. Pertandingan malam ini memang bagus, dan mari kita berharap para pemain mampu tampil sepadan dengan momennya."

Dengan demikian, Alvarez memasuki laga di bawah tekanan tambahan, setelah ia dituntut untuk memberikan jawaban di atas lapangan, jauh dari pernyataan dan spekulasi yang mengelilingi namanya selama periode belakangan ini.

Umpan kunci dan respons cepat di atas lapangan

Alvarez tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan pengaruhnya, sebab ia hadir dalam momen gol pertama Atletico Madrid, yang tercipta dini pada menit kesembilan.

Setelah permulaan serangan yang menggairahkan dari tuan rumah, penyerang asal Argentina itu berhasil melepaskan umpan silang datar yang terukur ke dalam kotak penalti, hingga sampai ke Giuliano Simeone, yang melaju kencang dari belakang dan menjebloskan bola ke gawang, memberikan keunggulan bagi timnya di tengah perayaan para suporter di Stadion Metropolitano.

Momen itu bagaikan respons pertama Alvarez atas pernyataan presiden klub, setelah ia membuktikan bahwa dirinya mampu menciptakan ancaman, bahkan ketika bukan dia yang melakukan sentuhan terakhir.

Umpan kuncinya ke gawang Barcelona bukan sekadar kontribusi sesaat, sebab angka-angka menegaskan posisi istimewa yang ditempati klub Catalan itu dalam daftar korban favoritnya sejak ia bergabung dengan Atletico Madrid.

Menurut jaringan statistik "Opta", Alvarez berkontribusi pada tujuh gol dalam 10 pertandingan melawan Barcelona di seluruh ajang dengan seragam Atletico Madrid, dengan rincian empat gol dan tiga umpan kunci, menjadikan klub Catalan itu sebagai lawan yang paling banyak membuatnya berkontribusi dalam urusan gol bersama Los Rojiblancos.

Peluang terbuang: sang Spider nyaris menggandakan skor

Meski Alvarez berhasil menciptakan gol, ia tidak puas dengan perannya dalam membangun serangan, melainkan berusaha memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Barcelona untuk menambah keunggulan timnya, dan ia nyaris mencetak gol pribadi dalam lebih dari satu kesempatan.

Pada menit kedua puluh lima, penyerang asal Argentina itu menunjukkan keterampilan besar di dalam kotak penalti, setelah menerima bola dan melewati lawannya, sebelum berusaha menuntaskan serangan dengan sebuah tembakan, lalu melanjutkan upaya itu dengan tendangan mendatar menggunakan kaki kirinya, yang nyaris melewati sela kedua kaki kiper Barcelona, Juan Garcia.

Setelah upaya itu, Alvarez melanjutkan pergerakan dan tekanannya terhadap pertahanan klub Catalan itu, bahkan kerja kerasnya secara fisik mendapat pujian dari para suporter Atletico Madrid pada menit keempat puluh, setelah tekanannya membuat Farinas berada di bawah ancaman kehilangan bola dalam situasi berbahaya.

Namun, momen paling menonjol yang semestinya bisa mengubah wajah pertandingan datang pada menit kelima puluh lima, ketika Alvarez memanfaatkan umpan di belakang pertahanan Barcelona, dan melaju seorang diri berhadapan dengan kiper Juan Garcia.

Penyerang asal Argentina itu tampak berada dalam posisi ideal untuk menambahkan gol kedua, tetapi ia memilih menembak bola melewati atas kiper, hingga melambung jauh di atas mistar gawang, menyia-nyiakan peluang berharga yang bisa saja memberikan Atletico keunggulan penting dalam laga.

Upaya-upayanya tidak berhenti sampai di situ, sebab ia kembali pada menit ketujuh puluh untuk melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, tetapi bek muda Pau Cubarsi berhasil menghalaunya, hingga menggagalkan upaya baru Alvarez ke gawang Barcelona.

Apa yang disuguhkan Alvarez dalam angka melawan Barcelona?

Dari sisi statistik, angka-angka Alvarez mencerminkan pertandingan yang menyaksikan kehadiran ofensif yang jelas, tetapi ia tidak cukup menentukan, terutama dengan terbuangnya peluang satu lawan satu yang semestinya bisa memberikan Atletico Madrid keunggulan besar.

Jaringan statistik khusus Sofascore menyebutkan bahwa penyerang asal Argentina itu memperoleh penilaian 6,79, setelah menyentuh bola 43 kali, dengan akurasi umpan mencapai 78,3%, di samping melepaskan empat tembakan ke arah gawang dan memberikan dua umpan kunci.

Angka-angka ini mengungkap kontribusi Alvarez dalam menciptakan ancaman, terutama melalui umpan kunci yang memberikan peluang bagi Giuliano Simeone untuk membuka skor, selain pergerakannya yang terus-menerus di belakang pertahanan Barcelona dan upayanya memanfaatkan ruang-ruang kosong.

Namun di sisi lain, terbuangnya peluang satu lawan satu dengan kiper Juan Garcia akan tetap menjadi salah satu adegan paling menonjol dari penampilannya, terlebih karena pertandingan berakhir dengan kekalahan Atletico Madrid dengan skor dua gol berbanding satu.

Pada akhirnya, Alvarez memberikan jawaban sebagian atas pesan yang dilayangkan presiden klub kepadanya sebelum pertandingan; ia menciptakan satu gol dan menunjukkan aktivitas ofensif yang jelas, serta kembali menegaskan bahwa ia memiliki catatan istimewa melawan Barcelona, tetapi ia tidak berhasil memenuhi syarat yang disebutkan Cerezo, yakni menjadi bintang pertandingan.

Lalu, apakah umpan kunci dan penampilan ofensif itu cukup untuk mengembalikan kepercayaan para suporter Atletico Madrid kepada sang Spider, ataukah peluang-peluang terbuang dan kekalahan dari Barcelona akan menunda rekonsiliasi itu hingga waktu yang lain?