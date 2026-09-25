Kylian Mbappe berupaya menarik dukungan Afrika dalam perburuan Ballon d'Or, dengan mengungkit hubungannya dengan benua tersebut serta asal-usulnya dari Kamerun dan Aljazair, sebelum akhirnya Samuel Eto'o menyatakan dukungan terbukanya kepada rivalnya, Lamine Yamal, dalam sikap mengejutkan dari salah satu legenda paling terkemuka sepak bola Afrika.

Mbappe berkata, dalam wawancara dengan Radio France Internationale beberapa hari lalu: "Setiap kali saya mengunjungi Afrika, saya disambut dengan sangat hangat. Saya tidak pernah kehilangan kontak dengan mereka. Saya merasakan kecintaan para suporter di sana, dan sungguh membahagiakan bagi saya untuk merasakan dukungan dari sebuah benua secara keseluruhan," seraya mengungkapkan harapannya untuk kembali ke benua tersebut dengan membawa Ballon d'Or dan mempersembahkannya kepada masyarakat di sana dengan suatu cara.

Meski penyerang Real Madrid itu menegaskan keterikatannya dengan Afrika, ia tidak mendapatkan dukungan dari salah satu ikon paling terkemuka sepak bola Kamerun, setelah Eto'o, mantan penyerang Barcelona, menyatakan dukungan resminya kepada Yamal dalam perburuan penghargaan tersebut.

Eto'o menulis melalui akun-akunnya di media sosial, tentang Yamal: "Dia layak meraih Ballon d'Or. Dia jenius, berani, berbakat... kami mendoakan yang terbaik untuknya dalam perburuan ini," seraya memuji talenta muda tersebut dan menegaskan bahwa posisinya di mata para suporter tidak bergantung pada hasil perburuan penghargaan itu.

Sikap Eto'o ini memberikan dukungan menonjol bagi Yamal dari salah satu bintang terpenting sepak bola Afrika, kendati Mbappe memiliki asal-usul dari Kamerun, sehingga perburuan Ballon d'Or tetap terbuka dengan persaingan sengit di antara para kandidat terkemuka penghargaan tersebut.