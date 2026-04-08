Antara Liga Premier dan La Liga... Liverpool dan Rayo Vallecano, dua juara dalam sebuah ironi yang aneh

Liverpool dari Inggris dan Rayo Vallecano dari Spanyol menjadi dua tim yang mengalami situasi ironis antara Liga Premier dan La Liga pada musim ini.

Kondisi kedua klub sangat mirip musim ini, beberapa minggu menjelang akhir kompetisi, namun Liverpool masih bersaing untuk empat besar di Liga Premier, sementara Rayo Vallecano berada di tengah klasemen La Liga.

Liverpool telah memainkan 31 pertandingan di Liga Inggris musim ini, dengan 10 kekalahan dan kebobolan 42 gol. Meskipun demikian, mereka menempati peringkat kelima dengan 49 poin dan bersaing keras untuk lolos ke Liga Champions.

Di sisi lain, Rayo Vallecano telah memainkan 30 pertandingan di La Liga, kalah 11 kali, dan kebobolan 35 gol, namun mereka menempati peringkat ke-13 dengan 35 poin, dan hanya terpaut 6 poin dari zona degradasi.

Liverpool jelas mengalami kesulitan pada musim ini dalam hal performa dan hasil, meskipun mereka berhasil meraih gelar Liga Premier musim lalu.

Tim asuhan pelatih Arne Slot bersiap untuk menjalani pertandingan penting, Rabu malam ini, pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes.

