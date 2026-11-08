Berkas laga tertunda antara Al Nassr Saudi dan Al Wasl Uni Emirat Arab memasuki babak baru, setelah muncul usulan jadwal untuk menggelar duel yang belum dimainkan dalam pekan ketiga fase liga di Liga Champions Asia Elite, di tengah berlanjutnya pembicaraan di internal konfederasi benua untuk memutuskan nasibnya.

Sejumlah sumber di Konfederasi Sepak Bola Asia mengungkapkan kepada surat kabar "Asharq Al-Awsat" bahwa manajemen kompetisi mengusulkan tanggal 28 Desember mendatang sebagai jadwal baru laga tersebut, hanya saja usulan itu belum mendapatkan persetujuan akhir dan masih dalam kajian pihak-pihak terkait.

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Hal ini terjadi setelah manajemen Al Nassr bergerak secara resmi ke Konfederasi Sepak Bola Asia, melalui surat yang disertai dokumen-dokumen yang menegaskan kesiapan klub untuk menjadi tuan rumah pertemuan ini di Riyadh, selain kemampuannya untuk menerima rombongan Al Wasl dan menyediakan segala persiapan yang diperlukan untuk menggelar laga pada jadwal aslinya.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 12.00 ALQ

Krisis ini bermula dari tidak berangkatnya rombongan tim Uni Emirat Arab ke Kerajaan, yang menghalangi terselenggaranya duel pada jadwal yang telah ditentukan, dan mendorong Al Nassr untuk menuntut perlindungan hak-hak organisatoris dan hukumnya.

Komite-komite yang berwenang masih meninjau duduk perkara peristiwa ini dari sisi hukum dan logistik, sebelum mengambil keputusan akhir, baik dengan menjadwalkan ulang laga maupun menentukan hasilnya sesuai regulasi.

Federasi Sepak Bola Saudi sebelumnya telah menegaskan, dalam pernyataan resmi, koordinasinya dengan Al Nassr dan pihak-pihak terkait untuk menerima rombongan Al Wasl, seraya menyebutkan rampungnya prosedur izin penerbangan dan penyediaan kebutuhan organisatoris, serta pemberitahuan atas hal itu kepada Konfederasi Asia, Federasi Uni Emirat Arab, dan klub Uni Emirat Arab tersebut.

Federasi tersebut juga menjelaskan telah tibanya pengawas pertandingan dan tim wasit di Riyadh sebagai persiapan untuk menggelar pertemuan itu.