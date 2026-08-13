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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Antara kepedihan tersingkir dan pesona menghadapi Messi, Luca Zidane bercerita tentang perjalanannya di Piala Dunia bersama Aljazair

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Zidane
L. Messi
Argentina
Aljazair
AS

Aljazair tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 32 besar

Luca Zidane, kiper klub Spanyol Leganes, memuji pengalamannya bersama timnas Aljazair serta keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Luca berkata, dalam wawancara dengan radio Cadena SER: "Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Ini adalah hal terbaik yang bisa dialami oleh setiap pesepak bola."

Meski demikian, kiper berusia 28 tahun itu merasakan sedikit penyesalan atas penampilan timnya di turnamen tersebut.

Ia menjelaskan: "Kami berharap bisa mencapai babak-babak lanjutan, tetapi Swiss menyingkirkan kami, dan segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Saya akan menyimpan kenangan Piala Dunia ini."

Timnas Aljazair menyudahi laju mereka di ajang Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar, setelah kekalahan dari Swiss dengan skor (0-2) dalam pertandingan yang digelar di Stadion BC Place di Kota Vancouver, Kanada.

Sang penjaga gawang juga berbicara tentang salah satu momen paling menonjol dalam keikutsertaannya di Piala Dunia, ketika ia menjelaskan: "Pertandingan melawan Argentina yang dipimpin Lionel Messi. Itu sulit, ketika Anda bermain melawan salah satu pemain terbaik dalam sejarah, hal itu menjadi sangat sulit."

Pengalaman di level internasional tertinggi ini akan memperkaya perjalanan karier pemain baru Leganes tersebut, yang kini berfokus pada musim mendatang di Spanyol.

 Setelah menjalani pengalaman Piala Dunia bersama Aljazair, sang penjaga gawang, yang tidak tampil menonjol selama turnamen, berharap dapat mengukuhkan posisinya secara permanen di level klub dan terus menjaga gawang Aljazair pada turnamen-turnamen mendatang.

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