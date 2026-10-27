Sebuah laporan media menyebutkan bahwa ada kemarahan besar di Prancis, menyusul acara Ballon d'Or yang digelar kemarin, Senin, di London.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, meraih peringkat terbaiknya dalam penghargaan Ballon d'Or, di mana ia finis di posisi kedua di belakang Harry Kane, namun ia meninggalkan acara dengan perasaan campur aduk.

Pemain Prancis itu terbang ke London dengan keyakinan akan kemampuannya memenangkan penghargaan bergengsi ini, dan rasa penasaran itu terasa hingga detik terakhir.

Vincent Garcia, pemimpin redaksi majalah France Football, menyatakan kepada kanal L'Equipe: "Pemungutan suaranya sangat ketat, bahkan lebih ketat daripada pemungutan suara antara Rodri dan Vinicius."

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Pemain Spanyol itu memenangkan Ballon d'Or hanya dengan selisih 41 poin dari pemain Brasil tersebut, yang berarti kapten timnas Prancis kalah tipis dalam perebutan gelar pemain terbaik dunia.

Memecahkan rekor jumlah terbanyak partisipasi berturut-turut di antara tiga puluh finalis (sepuluh kali partisipasi), maupun meraih hasil terbaiknya, tidaklah cukup bagi Mbappe.

Penerus Messi dan Cristiano

Ketika bintangnya bersinar sebagai pemain muda bersama Monaco di usia yang baru enam belas tahun, banyak yang meyakini di Prancis bahwa ia akan menjadi penerus Messi dan Cristiano Ronaldo.

Namun demikian, hingga kini, di usia dua puluh tujuh tahun (28 tahun pada Desember mendatang), penyerang Real Madrid itu belum memenangkan Ballon d'Or.

Peringkat terbaiknya hingga tahun ini adalah posisi ketiga pada tahun 2023, di belakang Erling Haaland, yang diperkirakan akan menjadi pesaingnya untuk takhta sepak bola selama satu dekade.

Akan tetapi, kemunculan Lamine Yamal, kecemerlangan pemain Prancis Ousmane Dembele bersama Paris Saint-Germain, dan ambisi Harry Kane, semuanya menjadi faktor yang memupus mimpinya.

Minimnya gelar membuat Mbappe frustrasi

Setelah satu dekade, Mbappe masih belum mengetahui rasanya terpilih sebagai pemain terbaik dunia. Dua musim terakhirnya yang nihil gelar memainkan peran besar dalam menentukan pemungutan suara.

Sebab, meski menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia (melampaui rekor Messi), La Liga, dan Liga Champions Eropa, minimnya gelar-gelar besar membuatnya tidak mampu mengungguli Harry Kane.

Ia terbang ke London dengan penuh percaya diri, menyadari bahwa tahun ini mungkin menjadi tahunnya, dalam persaingan yang diwarnai rivalitas sengit hingga detik-detik terakhir, namun penyerang Bayern Munich itu menggagalkan upayanya di saat-saat terakhir.

Statistik individu yang istimewa

Namun statistik individunya tetap luar biasa. Selain menjadi satu-satunya pemain Prancis dalam sejarah yang dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or sepuluh kali berturut-turut, Mbappe menyamai rekor Messi dan Cristiano Ronaldo di usia dua puluh dua tahun sebagai pemain termuda yang mengakhiri musim di antara sepuluh pemain terbaik dunia sebanyak empat kali.

Ia tidak pernah sedekat ini dengan kejayaan seperti yang dilakukannya pada tahun 2026. Ia memeluk Harry Kane sebelum naik ke podium untuk menyampaikan pidatonya yang menyentuh, lalu kembali ke Madrid dengan tangan hampa, dengan perasaan campur aduk antara suka dan duka.

Paris Saint-Germain, absen dari acara

Ousmane Dembele, pemenang Ballon d'Or sebelumnya, adalah satu-satunya pemain Paris Saint-Germain yang hadir dalam acara di London mewakili klub ibu kota Prancis tersebut.

Paris kemarin menjalani pertandingan tunda di Liga Prancis melawan Olympique Lyon, pada waktu yang bersamaan, dan meskipun ada sepuluh pemain Paris Saint-Germain dalam daftar tiga puluh nominasi - sebuah rekor - tidak ada pejabat tinggi dari klub yang terbang ke ibu kota Inggris itu.

Paris Saint-Germain terpilih sebagai tim terbaik dunia untuk tahun kedua berturut-turut, dan Ousmane Dembele naik ke podium untuk menerima penghargaan tersebut.

Pemenang edisi 2025 menempati peringkat ketujuh, dan duduk di samping Kylian Mbappe serta Michael Olise untuk mengikuti hasil akhir dari dekat.

Adapun Nasser Al-Khelaifi, presiden klub, yang ketidakhadirannya diumumkan beberapa jam sebelum acara dimulai, dan Luis Campos, direktur olahraga klub Prancis tersebut, keduanya memilih untuk pergi ke stadion Parc des Princes guna menyaksikan pertandingan tim melawan Olympique Lyon.

Reaksi Luis Enrique

"Apakah kami memenangkan penghargaan tim terbaik dunia? Selamat untuk semua pendukung!", demikian ujar Luis Enrique setelah kemenangan 2-0 atas Lyon.

Pelatih besar itu tidak mendapatkan penghargaan pelatih terbaik dunia, karena ia diungguli oleh rekan senegaranya Luis de la Fuente, setelah memenangkan Piala Dunia bersama Spanyol.

Beberapa hari sebelumnya, Enrique telah menyatakan bahwa ia tidak tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan penghargaan tersebut, dan memperkirakan Ballon d'Or akan jatuh ke tangan salah satu pemain Paris Saint-Germain.