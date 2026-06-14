Antara keamanan dan pilihan "Philip Lam"... Keputusan sulit menanti Flick di pemusatan latihan Barcelona

Sebuah laporan media Spanyol mengungkap rencana Hans Flick, pelatih Barcelona, untuk mengatasi krisis posisi bek kanan pada musim depan.

Salah satu topik yang mungkin dibahas di Barcelona selama masa persiapan musim baru, yang dimulai pada 13 Juli, adalah posisi bek kanan. Jika tidak ada tawaran yang masuk dan sang pemain ingin hengkang, Jules Koundé akan tetap bersama tim, sehingga kemungkinan merekrut pemain baru pun terhapus.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Hans Flick, pelatih Barça, pilihan lain seperti Eric Garcia dan Araujo, selain kemungkinan merekrut Joao Cancelo secara permanen, serta dua pemain muda yaitu Xavi Espart dan Hector Fort, di mana keduanya akan ikut serta dalam masa persiapan musim baru, kecuali jika ada perubahan dalam keputusan mereka.

Pelatih asal Jerman itu mungkin akan menghadapi keputusan sulit antara Xavi Espart dan Hector Fort, dua pemain yang memiliki karakteristik berbeda dan menawarkan solusi yang berbeda untuk posisi yang sama.

Di satu sisi, Hector Fort memiliki pengalaman sebelumnya bersama tim utama dan telah menunjukkan ketenangan dalam situasi sulit. Selama bermain bersama Elche musim lalu, lulusan akademi klub yang terikat kontrak hingga tahun 2029 ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap permainan dan disiplin taktis yang tinggi, di mana ia mencetak tiga gol dan menciptakan dua assist.

Di sisi lain, Xavi Espart mewakili alternatif yang menjanjikan. Flick sebelumnya memuji ketenangan dan keseimbangan pemain ini saat menguasai bola, dengan mengatakan: "Saya terkesan dengan kepercayaan dirinya saat menguasai bola; dia agak mirip dengan Philipp Lahm."

Selain itu, ketika cedera di lini belakang memaksa Barcelona mencari alternatif, Flick secara terbuka menyatakan bahwa Espart adalah "pilihan yang sangat baik".

Dia menjelaskan bahwa dia telah mengikuti perkembangan Espart, bahwa dia telah pulih dengan baik dari cedera, dan bahwa dia memberikan solusi bagi tim selama masa sulit ini.

Flick yakin bahwa Espart mampu memberikan perspektif baru di sisi kanan.

Tantangan yang dihadapi Flick adalah menemukan pemain yang tepat. Meskipun Fort menawarkan keamanan yang lebih besar dan pengalaman kompetitif yang lebih luas, Espart mungkin memberikan elemen fleksibilitas dan dinamika tambahan. Pilihan tersebut tidak hanya bergantung pada bakat individu, tetapi juga pada kebutuhan tim.

Eric Garcia mungkin menjadi pesaing kuat, dan pilihan yang mengejutkan bagi Flick, karena setiap kali diberi kesempatan, ia memukau semua orang dengan penampilannya. Memang benar ia tidak memukau seperti Araujo, yang jarang dimainkan meskipun sebelumnya bermain sebagai bek kanan, selain João Cancelo, di posisi aslinya.