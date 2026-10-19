Dalam sebuah pemandangan yang merangkum kontradiksi mencolok yang tengah dialami sepak bola Spanyol saat ini, Barcelona memasuki El Clasico dengan penuh optimisme dan kepercayaan diri setelah kemenangan-kemenangan besar dan penampilan yang konsisten di semua ajang, sementara Real Madrid tenggelam dalam pusaran ketegangan dan amarah, bersamaan dengan kembalinya pelatih asal Portugal José Mourinho ke bangku cadangan serta meningkatnya perang terbuka melawan sistem perwasitan.

Di tengah atmosfer yang memanas ini, program ternama "El Chiringuito" mengungkap sebuah nama yang mungkin akan menjadi bintang dari pemandangan berikutnya, dengan menegaskan bahwa wasit Javier Alberola Rojas adalah kandidat terkuat untuk memimpin laga paling dinanti di Spanyol.

Namun, pengumuman namanya memicu badai di media sosial, setelah para pengguna menyebarkan kembali sebuah video arsip yang memalukan dari masa lalu wasit tersebut di dunia televisi.

Dari bintang reality show hingga wasit internasional

Alberola Rojas kini merupakan salah satu wasit divisi utama paling ternama, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa ia pernah menjadi bintang dalam program kencan legendaris "Next" di saluran Atresmedia, program yang membantu orang menemukan pasangan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Para suporter menggali sebuah video perkenalan berdurasi satu menit dua puluh detik yang tak ternilai, menampilkan "Javi" sebagaimana ia memperkenalkan dirinya saat itu, dalam usia yang baru menginjak sembilan belas tahun, seorang pelajar dan pelatih olahraga, mengucapkan kalimatnya yang terkenal dan menjadi tren: "Hari ini aku memiliki lima gadis untukku sendiri, apakah kalian tidak merasa cemburu?".

Sungguh sebuah perubahan! Pemuda yang dulu mencari pasangan di depan kamera itu, kini berusia tiga puluh lima tahun, telah memimpin 168 pertandingan di LaLiga, dan tengah bersiap untuk ajang terbesarnya pada tahun 2026 setelah promosinya dari kelompok kedua ke kelompok pertama dalam klasifikasi wasit UEFA.

Pertarungan kesehatan dan "pengayoman" Arminio

Perjalanannya tidak pernah mudah sama sekali; pada Agustus 2022, dan selama masa persiapan musim, ia nyaris pensiun sepenuhnya dari dunia perwasitan akibat masalah kesehatan serius berupa penyumbatan pada dua pembuluh darah vena di dekat tulang selangka, yang mengharuskannya menjalani dua operasi bedah hingga menjauhkannya dari lapangan sampai 14 Desember, untuk kemudian kembali secara resmi pada 22 Desember 2022 melalui gerbang Copa del Rey pada pertandingan Caceireño melawan Girona, lalu di LaLiga pada 30 Desember antara Getafe dan Mallorca.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", promosi ini mendapatkan pengayoman kehormatan dari mendiang Victoriano Sánchez Arminio, mantan ketua Komite Teknis Wasit, yang sejak dini melihat dirinya sebagai salah satu wasit muda paling berbakat di Spanyol, bahkan ia memilihnya untuk menghadiri kursus bergengsi UEFA CORE pada April 2018 ketika usianya baru dua puluh enam tahun.

Tanggapan atas kasus Negreira

Nama wasit Javier Alberola Rojas terkait dengan kasus Negreira, setelah namanya tercantum dalam daftar wasit yang menerima kursus pelatihan dari sebuah perusahaan milik Javier Enríquez Romero, putra José María Enríquez Negreira, mantan wakil ketua Komite Teknis Wasit.

Berkaitan dengan artikel yang dipublikasikan pada 15 Agustus 2026 berjudul "Enam wasit Negreira tetap bertahan di perwasitan Spanyol", melalui situs "OKDiario", Alberola Rojas menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan sesuai dengan hukum.

Wasit asal Spanyol itu menjelaskan, melalui platform yang sama: "Saya tidak membayar 25 ribu euro kepada putra Negreira, melainkan membayar jumlah total hanya 7.500 euro untuk kursus pelatihan, melalui faktur resmi dan diumumkan".

Skandal pertandingan Al Ahly melawan Pyramids

Kontroversi di Spanyol bukanlah satu-satunya dalam perjalanannya, karena wasit yang sama memicu kontroversi besar di Mesir setelah memimpin pertandingan Al Ahly melawan Pyramids pada 12 Juli 2024 di pekan ke-14 Liga Mesir yang berakhir 3-2 untuk Al Ahly, setelah ia menghadiahkan sebuah penalti kontroversial bagi Hussein El Shahat akibat bola yang diperebutkan bersama Mohamed Hamdi, yang kemudian dicetak Wessam Abou Ali sebagai gol kedua.

Mantan wasit Mesir Mohamed Adel mengatakan dalam pernyataan di televisi saat itu: "Insiden ini sama sekali bukan penalti menurut pengakuan para analis komite perwasitan FIFA".



