Dalam sebuah pemandangan yang merangkum kontradiksi mencolok yang sedang dialami sepak bola Spanyol saat ini, Barcelona memasuki El Clasico dengan bekal optimisme dan kepercayaan diri setelah rangkaian kemenangan besar serta penampilan stabil di semua kompetisi, sementara Real Madrid tenggelam dalam pusaran ketegangan dan kemarahan, seiring kembalinya pelatih asal Portugal Jose Mourinho ke bangku cadangan dan meningkatnya perang terbuka melawan sistem perangkat pertandingan.

Di tengah atmosfer yang memanas ini, program terkenal "El Chiringuito" mengungkap sebuah nama yang mungkin menjadi tokoh utama babak berikutnya, dengan menegaskan bahwa wasit Javier Alberola Rojas adalah kandidat terkuat untuk memimpin laga yang paling dinanti di Spanyol.

Namun pengumuman namanya memicu badai di media sosial, setelah para pengguna kembali menyebarkan video arsip yang memalukan tentang wasit tersebut dari masa lalunya di dunia televisi.

Dari bintang reality show menjadi wasit internasional

Alberola Rojas kini dianggap sebagai salah satu wasit divisi utama paling terkenal, tetapi sedikit yang tahu bahwa ia pernah menjadi bintang di program pencarian pasangan legendaris "Next" di saluran Atresmedia, program yang membantu orang menemukan pasangan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Para suporter menggali sebuah video perkenalan berdurasi satu menit dua puluh detik yang tak ternilai harganya, yang menampilkan "Javi" sebagaimana ia memperkenalkan dirinya saat itu, ketika usianya baru sembilan belas tahun, seorang pelajar dan instruktur olahraga, yang mengucapkan kalimat terkenalnya yang kini menjadi tren: "Hari ini saya punya lima gadis untuk saya sendiri, apakah kalian tidak merasa cemburu?".

Sungguh sebuah perubahan! Pemuda yang dulu mencari pasangan di depan kamera itu, kini berusia tiga puluh lima tahun, telah memimpin 168 pertandingan di LaLiga, dan tengah bersiap untuk ajang terbesarnya pada tahun 2026 setelah promosinya dari grup kedua ke grup pertama dalam klasifikasi wasit UEFA.

Pertarungan kesehatan dan "naungan" Arminio

Perjalanan kariernya sama sekali tidak mudah; pada Agustus 2022, selama periode persiapan musim, ia nyaris pensiun sepenuhnya dari dunia perwasitan karena masalah kesehatan serius berupa penyumbatan dua pembuluh vena di dekat tulang selangka, yang mengharuskannya menjalani dua operasi bedah sehingga menepikannya dari lapangan hingga 14 Desember, sebelum resmi kembali pada 22 Desember 2022 melalui pintu Copa del Rey dalam pertandingan Cacereño dan Girona, lalu di LaLiga pada 30 Desember antara Getafe dan Mallorca.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", promosi ini mendapat naungan kehormatan dari mendiang Victoriano Sánchez Arminio, mantan presiden Komite Teknis Perwasitan, yang sejak awal melihatnya sebagai salah satu wasit muda paling berbakat di Spanyol, hingga ia memilihnya untuk mengikuti kursus bergengsi UEFA CORE pada April 2018 saat usianya baru dua puluh enam tahun.

Tanggapan atas kasus Negreira

Nama wasit Javier Alberola Rojas sempat dikaitkan dengan kasus Negreira, setelah namanya tercantum dalam daftar wasit yang menerima kursus pelatihan dari sebuah perusahaan milik Javier Enríquez Romero, putra José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Perwasitan.

Terkait artikel yang dipublikasikan pada 15 Agustus 2026 dengan judul "Enam wasit Negreira tetap bertahan di perwasitan Spanyol", melalui situs "OK Diario", Alberola Rojas menggunakan hak jawabnya sesuai undang-undang.

Wasit Spanyol itu menjelaskan, melalui media yang sama: "Saya tidak membayar 25 ribu euro kepada putra Negreira, melainkan membayar jumlah total sebesar 7.500 euro saja untuk kursus pelatihan, melalui faktur resmi dan terdeklarasi".

Skandal pertandingan Al Ahly dan Pyramids

Kontroversi di Spanyol bukan satu-satunya dalam perjalanan kariernya, karena wasit yang sama juga memicu kontroversi luas di Mesir setelah memimpin pertandingan Al Ahly dan Pyramids pada 12 Juli 2024 di pekan ke-14 Liga Mesir yang berakhir 3-2 untuk Al Ahly, setelah ia memberikan penalti kontroversial untuk Hussein El Shahat akibat duel bola dengan Mohamed Hamdy, yang darinya Wessam Abou Ali mencetak gol kedua.

Dan mantan wasit Mesir Mohamed Adel mengatakan dalam pernyataan televisi saat itu: "Insiden ini sama sekali bukan penalti, berdasarkan pengakuan para analis komite perwasitan FIFA", seraya menilai bahwa pemilihan wasit Spanyol tidak beralasan, terutama karena pelatih Al Ahly saat itu, Jose Riveiro, berasal dari negara yang sama, sehingga hal itu kembali menempatkan wasit muda tersebut di bawah sorotan tekanan sebelum ia membunyikan peluit pertandingan terpenting dalam kariernya.



